Прокуратура начала проверку разлива нефтепродуктов в акватории Находки

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории приморского города Находка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора по правовому обеспечению, взаимодействию со СМИ Веру Гринченко.

Ранее сообщалось, что в море рядом с верфью АО "Приморский завод" произошел разлив нефтепродуктов. О происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы.

В министерстве природных ресурсов и окружающей среды Приморского края подтвердили факт разлива, предположительно, нефтепродуктов. Росприронадзор взял пробы воды. Устанавливается источник загрязнения.