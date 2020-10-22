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22.10.2020 05:24
Рубрика: Власть

В Забайкалье продлили школьные каникулы из-за COVID-19

Текст: Артем Красиков

В Забайкальском крае в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции школьные каникулы продлили на одну неделю.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Региональное управление Роспотребнадзора предложило установить для учащихся отдых с 26 октября по 8 ноября. Также планируется временно приостановить работу учреждений дополнительного образования или перевести их на дистанционную работу.

Кроме того, кафе, рестораны и ночные клубы продолжат работу только до полуночи, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Александр Осипов отметил необходимость соблюдения мер безопасности на рабочих местах и проведения регулярной санобработки в транспорте, подъездах и магазинах.

Всего в Забайкальском крае зафиксировано 9482 случая заболевания COVID-19, 95 пациентов скончались.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Пандемия коронавируса COVID-19

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