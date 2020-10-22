В Забайкалье продлили школьные каникулы из-за COVID-19

В Забайкальском крае в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции школьные каникулы продлили на одну неделю.

Региональное управление Роспотребнадзора предложило установить для учащихся отдых с 26 октября по 8 ноября. Также планируется временно приостановить работу учреждений дополнительного образования или перевести их на дистанционную работу.

Кроме того, кафе, рестораны и ночные клубы продолжат работу только до полуночи, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Александр Осипов отметил необходимость соблюдения мер безопасности на рабочих местах и проведения регулярной санобработки в транспорте, подъездах и магазинах.

Всего в Забайкальском крае зафиксировано 9482 случая заболевания COVID-19, 95 пациентов скончались.