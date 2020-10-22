Василий Орлов: Новые защитные сооружения позволят избежать подтоплений

Губернатор Приамурья Василий Орлов посетил село Романовка в Октябрьском районе. Здесь он оценил ход работ по расчистке русел рек и строительству водопропускных сооружений.

Напомним, в результате сильного дождя, прошедшего вечером 26 июля на территории Октябрьского района, за 12 часов выпало 42 миллиметра осадков и сформировался мощный дождевой паводок. Частично оказались подтоплены села Романовка и​ Смелое.

Всего в районе было подтоплено 66 придворовых территорий и 36 жилых домов, в том числе в Смелом вода зашла в 29 домов и 29 дворов, в Романовке - в семь жилых домов и 37 дворов. Был эвакуирован 21 человек, в том числе десять детей. На территории этих сел власти ввели режим ЧС.

- Стихия нанесла серьезный ущерб населенным пунктам Октябрьского района. В связи с этим было решено выделить порядка 50 миллионов на расчистку русел рек и строительство водопропускных сооружений в Романовке и Смелом. Это позволит избежать подтоплений в будущем, - отметил Василий Орлов.

Летом 2020-го в Амурской области от паводков пострадал не только Октябрьский район.

- В этом году мы столкнулись с тяжелой метеорологической ситуацией. Было подтоплено 55 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях. Всего вода повредила почти 300 домов и более тысячи приусадебных участков, 116 участков автодорог, - констатировал глава области.

В последнее десятилетие наводнения разной степени интенсивности наблюдаются в Приамурье регулярно.

- В 2018-2019 годах режим ЧС регионального характера и межмуниципального уровня реагирования на территории области вводился шесть раз, - напомнил Василий Орлов. - Наиболее масштабной чрезвычайной ситуацией за последние годы стал дождевой паводок, возникший в июле 2019 года. В зону ЧС попали 16827 человек, 884 жилых дома, 6593 приусадебных участка, 31 социально значимый объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, были повреждены мосты, протяженные участки дорог, серьезно пострадали наши аграрии. Все службы, задействованные при ликвидации ЧС, сработали на высоком уровне и в тесном взаимодействии. Самое главное - мы не допустили гибели людей. Граждане получили компенсации, многие уже приобрели и отремонтировали свое жилье.

Чтобы избежать повторения подобных ситуаций или минимизировать потери при прохождении дождевых паводков, власти региона формируют систему защиты населенных пунктов. Так в районе села Романовка расчищено русло реки Ивановка, уложены водопропускные трубы, возведены насыпи. Ход этих работ губернатор оценил лично, побывав на разных участках. Подрядчик намерен завершить защитные мероприятия на участках возле Романовки и Смелого в этом году.

- ГБУ "Экология" разработало проектно-сметную документацию, были выделены средства на расчистку и спрямление русла Ивановки. В районе села Романовки мы расчистили русло на протяжении 8,5 километра. Сформированы водотоки, отремонтировано два моста. Считаем, что эти работы обезопасили село от подтоплений и водами реки, и дождевыми паводками. Вскоре подрядчик перейдет на участок в районе Смелого - необходимо провести работы на шести километрах, - рассказал руководитель ГБУ "Экология" Василий Офицеров.

Он отметил, что и в других населенных пунктах тоже достаточно сложная ситуация, поэтому разработаны планы их противопаводковой защиты.

- Уже готов проект строительства сооружений инженерной защиты от паводковых вод села Гродеково. Рассчитываем, что средства будут выделены из федерального бюджета. Общая стоимость строительства - более 400 миллионов рублей, - привел пример губернатор Василий Орлов. - В высокой степени готовности проекты защитных сооружений для Новопетровки и Константиновки Константиновского района, Владимировки и Усть-Ивановки Благовещенского района, ряда других сел. С минприроды России мы договорились о поддержке из федерального бюджета на углубление русел малых рек - нам выделят 200 миллионов рублей.

По мнению главы области, также важным направлением работы стало оформление схем по зонам затопления населенных пунктов. К этому приступили после наводнения 2019 года. Десять населенных пунктов вскоре должны получить такие схемы. По нескольким десяткам деревень и сел эти документы разработают в следующем году. В результате появится нормативная база, в соответствии с которой будет запрещено строительство в зонах затопления, будут четко определены количество строений и проживающих в них людей, а также потребность в средствах на их переселение.