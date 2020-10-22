Новости

Песков объяснил концептуальный характер речи Путина на "Валдае" 23:18
В Москве скончались 62 пациента с коронавирусом 23:10
Голландский хакер угадал пароль Трампа от микроблога Twitter 23:05
СМИ: Муфтий Дамаска погиб в результате теракта близ столицы Сирии 23:00
Назван простой способ определить зараженного коронавирусом 22:55
В Москве обновлен рекорд по числу сделок на рынке новостроек 22:04
Рябков: США не готовы к продлению СНВ-3 21:55
Чалов не попал в стартовый состав ЦСКА на матч против "Вольфсберга" 21:41
Косачев: События в Киргизии не сказываются на сотрудничестве Москвы и Бишкека 21:28
Гинер намерен обратно выкупить акции ЦСКА 21:24
Путин считает, что условия сделки ОПЕК+ менять не нужно 21:12
Минстрой предложил россиянам обучиться BIM-технологиям 21:09
Количество военнослужащих с коронавирусом превысило 2 300 человек 21:02
Путин прокомментировал возможность остаться на посту президента после 2024 года 21:00
Рапота: Сообщества стран более предсказуемы, чем отдельные государства 20:55
Путин оценил возможность военного союза России и Китая 20:38
Путин рассказал, что скучает по детям 20:35
Путин назвал свою главную цель и смысл жизни 20:21
Путин рассказал об отношении к критике Запада 20:19
Сербия экстрадировала в Россию "черного банкира" Марата Романова 20:16
Красноярского бизнесмена Быкова задержали в СИЗО 20:09
В Греции вводят комендантский час из-за COVID-19 20:07
Путин посоветовал не лезть к постсоветским странам со своими предложениями 20:04
Суд обязал Google снять ограничения на просмотр фильма "Беслан" на YouTube 19:49
НАТО объявила о создании космического центра на авиабазе Рамштайн 19:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
23 октября - видеоинтерью с главврачом больницы N67
23 октября - видеоинтерью с главврачом больницы N67
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
22.10.2020 22:00
Рубрика: Культура

Том Сойер садится за парту

Волонтеров культуры научат сохранять наследие
Текст: Олег Платонов ("Российская газета", Казань) , Татьяна Тюменева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(8294)
В Казани и Санкт-Петербурге стартовал второй сезон "Школы волонтеров наследия", который реализуется в рамках национального проекта "Культура". Участников ждут бесплатные лекции и мастер-классы по истории, архитектуре, а также знакомство с процессом реставрации - их научат практической работе с камнем, деревом и металлом.

В столице Татарстана "Школа волонтеров" работает уже второй год подряд. В прошлом году в ней прошли обучение 360 человек, в этом году число сократилось до сорока.

Фото: Сергей Николаев
Завершена реставрация Астрономических часов в Эрмитаже

- Дело в том, что раньше мы учили добровольцев, как работать на исторических объектах с различными материалами, - объясняет координатор школы, член совета Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Дмитрий Полосин. - В этом году решили подготовить будущих координаторов групп волонтеров, чтобы они сами могли организовывать мероприятия. Поэтому мы подковываем их, в том числе по юридическим вопросам, учим, как правильно с точки зрения закона обращаться с памятниками, знакомим со строительными нормами и т.п.

Предыстория этого проекта весьма любопытная. По словам Дмитрия Полосина, четыре года назад местные волонтеры пригласили гостившего в Казани в то время министра культуры РФ Владимира Мединского поучаствовать в фестивале сохранения исторической среды "Том Сойер Фест". Чиновнику предложили покрасить забор старинного дома, а за работой и обозначили перед ним проблему. И через какое-то время на свет появляется документ за подписью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о том, что добровольцам можно участвовать в реставрации старинных зданий.

- А где взять обученных людей, которые могли бы работать над ремонтом исторических зданий? Таким образом, появилась "Школа волонтеров", выпускники которой прекрасно понимают, как на таких ценных объектах нужно правильно организовать и выполнять различные работы.

 Участников ждут бесплатные лекции, а также знакомство с процессом реставрации

На базе Ленинградского государственного университета имени Пушкина и реставрационных мастерских Санкт-Петербурга и области готовятся получить сертификаты по бесплатной программе "Школы волонтеров наследия" 300 человек.

- Интерес к программе - большой. Обучение уже закончили 155 человек, и прием продолжается. К нам пришла не только молодежь (среди молодежи - много студентов университета имени Пушкина), но и семьи: родители и дети, супруги, брат с сестрой. Разный возраст, разные профессии, но все хотят помогать сохранять памятники истории и культуры. Курс по времени небольшой - 10 часов. На теоретической части преподаватели университетов рассказывают об истории реставрации, о порядке проведения работ по сохранению культурного наследия. Много материалов преподаватели высылают дополнительно по просьбе самих слушателей, затем идем в настоящие реставрационные мастерские, где есть возможность получить навыки работы с камнем, металлом, деревом. Те, кто особенно интересуется реставрацией, в дальнейшем смогут пройти углубленные курсы.

В Подмосковье закрылись выставки и музеи

Специально для слушателей в конце программы планируются выезды на наиболее интересные объекты Ленобласти, в том числе к Выборгскому замку и крепости в Старой Ладоге.

В регионах Культура Общество Образование Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Северо-Запад ПФО Татарстан Казань СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Владимир Путин: необходимости закрывать предприятия нет
Путин: Россия не испытывает никаких опасений по поводу Турции
Сбербанк, ВТБ, Mail.ru и РЖД предупредили о штрафах за нарушение удаленки
В России продлили программу льготной ипотеки
Мишустин посмертно наградил медработников, помогавших больным с коронавирусом
Пять детских книг для осенних дождливых вечеров
Новый фильм Валерия Тодоровского "Гипноз" вышел на экраны