В Казани и Санкт-Петербурге стартовал второй сезон "Школы волонтеров наследия", который реализуется в рамках национального проекта "Культура". Участников ждут бесплатные лекции и мастер-классы по истории, архитектуре, а также знакомство с процессом реставрации - их научат практической работе с камнем, деревом и металлом.

В столице Татарстана "Школа волонтеров" работает уже второй год подряд. В прошлом году в ней прошли обучение 360 человек, в этом году число сократилось до сорока.

- Дело в том, что раньше мы учили добровольцев, как работать на исторических объектах с различными материалами, - объясняет координатор школы, член совета Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Дмитрий Полосин. - В этом году решили подготовить будущих координаторов групп волонтеров, чтобы они сами могли организовывать мероприятия. Поэтому мы подковываем их, в том числе по юридическим вопросам, учим, как правильно с точки зрения закона обращаться с памятниками, знакомим со строительными нормами и т.п.

Предыстория этого проекта весьма любопытная. По словам Дмитрия Полосина, четыре года назад местные волонтеры пригласили гостившего в Казани в то время министра культуры РФ Владимира Мединского поучаствовать в фестивале сохранения исторической среды "Том Сойер Фест". Чиновнику предложили покрасить забор старинного дома, а за работой и обозначили перед ним проблему. И через какое-то время на свет появляется документ за подписью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о том, что добровольцам можно участвовать в реставрации старинных зданий.

- А где взять обученных людей, которые могли бы работать над ремонтом исторических зданий? Таким образом, появилась "Школа волонтеров", выпускники которой прекрасно понимают, как на таких ценных объектах нужно правильно организовать и выполнять различные работы.

Участников ждут бесплатные лекции, а также знакомство с процессом реставрации

На базе Ленинградского государственного университета имени Пушкина и реставрационных мастерских Санкт-Петербурга и области готовятся получить сертификаты по бесплатной программе "Школы волонтеров наследия" 300 человек.

- Интерес к программе - большой. Обучение уже закончили 155 человек, и прием продолжается. К нам пришла не только молодежь (среди молодежи - много студентов университета имени Пушкина), но и семьи: родители и дети, супруги, брат с сестрой. Разный возраст, разные профессии, но все хотят помогать сохранять памятники истории и культуры. Курс по времени небольшой - 10 часов. На теоретической части преподаватели университетов рассказывают об истории реставрации, о порядке проведения работ по сохранению культурного наследия. Много материалов преподаватели высылают дополнительно по просьбе самих слушателей, затем идем в настоящие реставрационные мастерские, где есть возможность получить навыки работы с камнем, металлом, деревом. Те, кто особенно интересуется реставрацией, в дальнейшем смогут пройти углубленные курсы.

Специально для слушателей в конце программы планируются выезды на наиболее интересные объекты Ленобласти, в том числе к Выборгскому замку и крепости в Старой Ладоге.