Пензенское граффити стало финалистом фестиваля "ФормARТ"

Подведены итоги отборочного этапа фестиваля уличного искусства "ФормARТ", который проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

От Пензенской области победителем стала работа Александра Козырева, студента Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. При поддержке министерства образования Пензенской области и Дома молодежи его эскиз был нанесен на стену здания, расположенного на улице Кирова. Работа посвящена медикам, которые борются с пандемией, и носит название "Спасибо врачам".

- Здесь нарисован врач, который держит сердце. Это символизирует, что он спасает жизни людей. Также здесь есть надпись: "Спасибо врачам, спасающим жизнь", - рассказал автор работы.

У него ушло около трех дней и десять банок краски на ее изготовление.

Как сообщили в правительстве Пензенской области, процесс создания граффити по условиям конкурса сопровождался фото- и видеосъемкой. Готовые фотографии и смонтированное видео были направлены в окружной оргкомитет фестиваля для экспертной оценки. Победители и призеры финального окружного этапа получат дипломы, памятные знаки и денежные гранты на развитие творчества в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

- Победителей фестиваля определит народное голосование. Итоги будут подведены в конце осени. Поддержать работу земляка можно позвонить по номеру горячей линии и набрать дополнительный номер претендента. Если вы хотите отдать свой голос за студента из Пензы, нужно набрать число одиннадцать. Звонок бесплатный, - уточнили в министерстве образования Пензенской области.

Особенность голосования заключается в том, что дополнительные баллы получат работы, за которые проголосовали жители других регионов. Итоговый результат финалиста определяется суммой мест из трех таблиц: первая - по мнению экспертов, вторая - по голосованию жителей своего региона и третья - по мнению жителей других регионов.

Голосование продлится до конца октября. Принять участие в нем могут все россияне, не зависимо от места жительства. Отдать свой голос можно только один раз за понравившегося конкурсанта.

Подведение итогов фестиваля состоится в начале ноября. Планируется, что это будет сделано в ходе онлайн-трансляции на платформе Zoom с подключением представителей всех регионов Приволжского федерального округа.

- Пандемия коронавируса изменила жизнь людей во многих странах. Людям приходится соблюдать новые меры, следовать новым правилам, делать новые вещи. Мир искусства, а особенно молодые художники, также не остаются в стороне от пандемии. Главная тема фестиваля стрит-арта 2020 - ценность роли каждого человека и единство в борьбе с новой коронавирусной инфекцией "COVID-19", - сообщили организаторы фестиваля.

Развитие стрит-арта в ПФО направлено на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа с помощью особого уличного искусства. Главная тема фестиваля стрит-арта в этом году - единство в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Через свои граффити молодые художники смогли передать важность вклада медицинских работников и волонтеров в сохранение жизни и здоровья населения, неравнодушие граждан к пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, взгляд на новые реалии и жизнь общества после пандемии.

В фестивале принимают участие профессиональные художники и художники-любители в возрасте от 16 до 35 лет с опытом работы на крупных объектах в городах Приволжского федерального округа. Фестиваль стартовал 7 июля. За это время почти в каждом регионе ПФО было изготовлено граффити, посвященное врачам, а где-то даже несколько. Так в Пензе появилось еще одно граффити, посвященное врачам, оно расположено на Юбилейной площади, его автором является другой молодой художник из Пензы Алексей Февралев.

Региональные власти обеспечили финалистов отборочного этапа фестиваля уличного искусства лакокрасочными материалами, инструментами и техническими средствами для выполнения всех необходимых работ, а также оказывали им необходимую поддержку.

Справка "РГ"

Голосование за лучшее граффити ПФО стартовало 19 октября. Информация о финалистах размещена на сайте formartpfo.ru. Каждому участнику присвоен номер для голосования от 1 до 14. Телефон прямой линии для народного голосования: 8 (800) 301-50-23