Самарская область представила успешный опыт ГЧП другим регионам

Во вторник, 20 октября, Самарскую область посетили делегации Ярославской и Саратовской областей. Целью визита представителей правительств двух регионов стало знакомство с самарским опытом в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП).

Самарской области за последние семь лет удалось существенно улучшить свои позиции в рейтинге уровня развития сферы государственно-частного партнерства (ГЧП). Напомним, что по итогам 2012 года регион занимал лишь 25 место, а по итогам 2019 - стал безусловным лидером рейтинга.

Для гостей из других регионов организовали экскурсию по объектам, построенным в рамках ГЧП. Одним из таковых стал Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии, действующий на базе Областной клинической больницы им.Середавина.

- Мы регулярно помогаем коллегам и, помогая, сами приобретаем дополнительный опыт. Программа, которую мы подготовили для наших гостей, предполагает не только посещение объектов, но и рассмотрение юридических и экономических вопросов реализации проектов ГЧП. Уверен, что подобные визиты наших коллег полезны обеим сторонам сотрудничества, и мы еще не раз организуем аналогичные встречи для представителей других субъектов страны, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Гости региона осмотрели работу диализного центра, который действует с 2018 года. Это современное, яркое и совсем не похожее на больницу здание может принять до 300 пациентов. Для них здесь созданы комфортные условия, работает стационар и реанимационное отделение. Жители региона проходят в Центре процедуры по полису ОМС.

- Формат ГЧП позволяет правительству получить необходимую инфраструктуру, а гражданам, в свою очередь - иное качество услуг. В рамках нашего соглашения с региональными властями мы предоставили земельный участок, построили объект, а пациенты Диализного центра уже несколько лет здесь получают лечение на высоком уровне, - подчеркнул представитель компании-концессионера Fresenius Medical Care Артем Литвишков.

Представители делегаций задавали много вопросов сотрудникам минэкономразвития и подрядчику по инженерным аспектам строительства Диализного центра и юридическим нюансам партнерства частной компании и региона.

- Очень впечатлил объект! Прежде всего, восхищает, как он сконструирован, насколько подобрано медицинское оборудование - это высокотехнологичное здание и самый интересный и отлично реализованный проект в сфере здравоохранения, который я встречал, - заметил сотрудник департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Павел Копырин.

- Интересна сама структура центра. Очень серьезные мощности, которые, уверена, обеспечат Самарскую область. Шаговая доступность узких специалистов - это очень важно и удобно для пациентов Диализного центра. Здесь сконцентрировано много интересных решений, которые я вижу впервые. Например, наличие круглосуточных коек, - поделилась впечатлениями представитель министерства здравоохранения Саратовской области Олеся Ермолаева.

Несмотря на транслирование опыта в сфере ГЧП, Самарская область не намерена уступать лидерские позиции. Сегодня в работе правительства Самарской области находится 74 проекта, 48 из которых предварительно оцениваются в 150 млрд рублей. В эксплуатацию веден 21 объект, создано 1333 рабочих места, привлечено 8 млрд внебюджетных инвестиций.

В регионе реализуется масштабный инвестпроект федерального значения - строительство мостового перехода через реку Волга с обходом Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал". Это крупнейшая инфраструктурная концессия России, подготовка которой заключалась при непосредственном участии правительства Самарской области с министерством транспорта РФ.

Не менее значимым является проект создания железнодорожной ветки к Особой экономической зоне "Тольятти". Эта концессия с ОАО "РЖД" уникальна - инфраструктура создается для реализации конкретных инвестиционных проектов резидентов ОЭЗ, крупнейшим из которых является ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Подрядная организация уже приступила к строительным работам на объекте.

И еще: всю необходимую поддержку любой инвестор в Самарской области может получить в Агентстве по привлечению инвестиций.