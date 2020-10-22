В Башкирии поезд сбил мужчину с ребенком

22 октября на станции Иглино в Башкирии поезд травмировал мужчину и ребенка. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.

Известно, что произошел несчастный случай в 18.27 по московскому времени. По предварительной информации, мужчина с ребенком на руках не успел перебежать через пути перед поездом. Мужчина погиб, ребенок получил травмы, но остался жив. Его доставили в больницу. На вид ребенку от двух до четырех лет. По словам врачей, жизни мальчика ничего не угрожает. Погибший был отцом мальчика.

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ выехали на осмотр места происшествия.

Начата доследственная проверка, в рамках которой следователи выяснят все обстоятельства случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.