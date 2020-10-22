В Пензенской области реализуют лучшие социальные инициативы

Форум "Сильные идеи для нового времени" формирует содружество инициативных людей и признан выявить самые востребованные на сегодня идеи, которые помогут выработать технологическую стратегию развития страны, а также найти команды, готовые приступить к реализации своих идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях. Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.
Как пояснили организаторы, главная цель проекта - объединить лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов.
Среди инициатив, поданных от Пензенской области, были отмечены фестиваль "Агро-fest", направленный на поддержку не только пензенских аграриев, но и садоводов и дачников региона, автор идеи - Климова Ольга. Проект "Центр серебряных кадров" по трудоустройству пожилых людей, имеющих возможность и желание осуществлять трудовую деятельность, инициирован Мариной Тарасовой. А также проект "RE_Школа", направленный на поддержку ученических инициатив, содействие самореализации школьников, повышение уровня их компетенций и навыков, "Здоровое сердце" - направлен на диагностику и динамическое наблюдение за пациентами на основе автоматизированной системы дистанционного мониторирования артериального давления. Проект "Добрый Дом" по созданию в городе Пензе учебно-тренировочной квартиры для детей с ограниченными возможностями здоровья, направлен на то, чтобы дети, в том числе с ментальными нарушениями, осваивали бытовые навыки. Проект "Добрый Шкаф" создает пространство, где семьи с детьми могут осуществить обмен детскими вещами, ортопедическими средствами, мебелью и другими нужными вещами.
Какие из этих инициатив, поданных жителями Пензенской области, войдут в лучшие практики устойчивого развития "Смартека" для тиражирования в регионах России станет известно на форуме. Он пройдет 11 и 12 ноября в Сочи. Двухдневная деловая программа включает пленарное заседание, дискуссии по семи тематическим направлениям, питчинг идей, презентации, дебаты и лекции футурологов. К участию приглашены инициаторы наиболее перспективных идей, представители региональной и федеральной власти, блогеры и лидеры мнений, представители крупного бизнеса и НКО, руководители государственных компаний, члены Наблюдательного совета АСИ.
- Мы хотим сделать форум по-настоящему глобальным с точки зрения обсуждаемых тем. Это первая такая дискуссия, которая затронет повестку третьего десятилетия XXI века. Кооперация технологических платформ, новые условия взаимодействия работодателя и работника, радикальное изменение подходов к определению социальной нормы жизни, ответ на экологические вызовы - это лишь несколько примеров вопросов, которые мы ставим перед участниками наших мероприятий. Этот год показал, что ответы нам нужны как можно быстрее, - говорит генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Напомним, шорт-лист идей формировался из предложений, поступивших по семи тематическим направлениям: "Современная экономика", "Новая технологическая стратегия", "Новые компетенции", "Новое городское развитие", "Новая социальная стратегия", "Новая молодежная повестка", "Новые идеи для бизнеса".
Как сообщалось ранее, Форум пройдет в смешанном онлайн- и офлайн-формате. Основные мероприятия запланированы в Сочи, но регионы смогут участвовать в режиме онлайн: связь и общение экспертов, инициативных граждан, представителей органов власти будут организованы посредством видео-конференц-связи.
В настоящее время профильными министерствами региональной власти рассматриваются инициативы, поданные на Форум другими субъектами РФ, чтобы оценить их возможность реализации в Пензенской области.
Справка "РГ"
Проекты, вошедшие в топ-100 по итогам экспертного отбора и народного голосования, доступны на на крауд-платформе idea.asi.ru.