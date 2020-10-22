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22.10.2020 17:34
Рубрика: Общество

В Пензенской области реализуют лучшие социальные инициативы

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Министерство экономики Пензенской области подвело итоги заявочной кампании на форум "Сильные идеи для нового времени". От региона было подано 69 заявок, из них 11 получили поддержку профильных ведомств, что делает их возможными для реализации в ближайшее время. Основная часть проектов касается улучшения социальной сферы, условий работы бизнеса, а также городского развития.

Форум "Сильные идеи для нового времени" формирует содружество инициативных людей и признан выявить самые востребованные на сегодня идеи, которые помогут выработать технологическую стратегию развития страны, а также найти команды, готовые приступить к реализации своих идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях. Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Как пояснили организаторы, главная цель проекта - объединить лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов.

Среди инициатив, поданных от Пензенской области, были отмечены фестиваль "Агро-fest", направленный на поддержку не только пензенских аграриев, но и садоводов и дачников региона, автор идеи - Климова Ольга. Проект "Центр серебряных кадров" по трудоустройству пожилых людей, имеющих возможность и желание осуществлять трудовую деятельность, инициирован Мариной Тарасовой. А также проект "RE_Школа", направленный на поддержку ученических инициатив, содействие самореализации школьников, повышение уровня их компетенций и навыков, "Здоровое сердце" - направлен на диагностику и динамическое наблюдение за пациентами на основе автоматизированной системы дистанционного мониторирования артериального давления. Проект "Добрый Дом" по созданию в городе Пензе учебно-тренировочной квартиры для детей с ограниченными возможностями здоровья, направлен на то, чтобы дети, в том числе с ментальными нарушениями, осваивали бытовые навыки. Проект "Добрый Шкаф" создает пространство, где семьи с детьми могут осуществить обмен детскими вещами, ортопедическими средствами, мебелью и другими нужными вещами.

Какие из этих инициатив, поданных жителями Пензенской области, войдут в лучшие практики устойчивого развития "Смартека" для тиражирования в регионах России станет известно на форуме. Он пройдет 11 и 12 ноября в Сочи. Двухдневная деловая программа включает пленарное заседание, дискуссии по семи тематическим направлениям, питчинг идей, презентации, дебаты и лекции футурологов. К участию приглашены инициаторы наиболее перспективных идей, представители региональной и федеральной власти, блогеры и лидеры мнений, представители крупного бизнеса и НКО, руководители государственных компаний, члены Наблюдательного совета АСИ.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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- Мы хотим сделать форум по-настоящему глобальным с точки зрения обсуждаемых тем. Это первая такая дискуссия, которая затронет повестку третьего десятилетия XXI века. Кооперация технологических платформ, новые условия взаимодействия работодателя и работника, радикальное изменение подходов к определению социальной нормы жизни, ответ на экологические вызовы - это лишь несколько примеров вопросов, которые мы ставим перед участниками наших мероприятий. Этот год показал, что ответы нам нужны как можно быстрее, - говорит генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Напомним, шорт-лист идей формировался из предложений, поступивших по семи тематическим направлениям: "Современная экономика", "Новая технологическая стратегия", "Новые компетенции", "Новое городское развитие", "Новая социальная стратегия", "Новая молодежная повестка", "Новые идеи для бизнеса".

Как сообщалось ранее, Форум пройдет в смешанном онлайн- и офлайн-формате. Основные мероприятия запланированы в Сочи, но регионы смогут участвовать в режиме онлайн: связь и общение экспертов, инициативных граждан, представителей органов власти будут организованы посредством видео-конференц-связи.

В настоящее время профильными министерствами региональной власти рассматриваются инициативы, поданные на Форум другими субъектами РФ, чтобы оценить их возможность реализации в Пензенской области.

Справка "РГ"

Проекты, вошедшие в топ-100 по итогам экспертного отбора и народного голосования, доступны на на крауд-платформе idea.asi.ru.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха

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