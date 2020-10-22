В Перми осудили банду, похитившую предпринимателя

Восемь жителей Перми признаны судом виновными в похищении человека, а также разбойных нападениях, кражах и вымогательстве, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом было установлено, что трое осужденных совместно с тремя другими соучастниками в октябре 2014 года, использую форму сотрудников полиции, совершили кражу в домовладении предпринимателей.

По версии следствия, в 2019 году злоумышленники совершил разбойное нападение и похищение предпринимателя, также ими был угнан автомобиль потерпевшего. Бандиты потребовали от похищенного денежные средства и драгоценности. Получив выкуп, они освободили похищенного предпринимателя, но в том же году потребовали выкупить у них полученные драгоценности. В момент совершения сделки члены преступной группы были задержаны сотрудниками полиции.

Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы на сроки от девяти до 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.