В Перми следователя обвинили в присвоении 1,7 миллиона рублей

Экс-начальницу районного отделения по расследованию преступлений против личности следственного управления МВД Перми обвинили в присвоении и растрате средств в особо крупном размере.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, обвиняемая, пользуясь своим служебным положением, присвоила два золотых кольца, а также денежные средства в размере более 1,7 миллиона рублей, изъятые в рамках расследования уголовных дел.

Кроме того, бывшего следователя обвиняют в фальсификации документов уголовных дел, которые она расследовала. Следствием установлено, что обвиняемая сфальсифицировала два протокола, внеся в них заведомо ложные сведения и подделала подписи понятых.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.