В Самаре прошло первое в регионе родительское собрание

В режиме видеоконференции в Самаре прошло первое заседание недавно созданной общественной организации - областного родительского собрания. В нем принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Предложение о создании такого родительского актива глава региона выдвинул полтора месяца назад на Августовcкой конференции работников образования. По его мнению, именно собрание сможет вывести на новый уровень отношения "семья - школа", обеспечить взаимодействие между педагогическим и родительским сообществами в вопросах образования и воспитания детей.

- Когда в августе я предложил создать Областной родительский комитет, то прекрасно понимал, что никаких сложностей в его формировании у нас не будет. Потому что вижу, сколько у нас активных, небезразличных родителей, которые думают о судьбе своих детей, судьбе Родины, сколько активных родителей в общественных комитетах школ, для которых чужих детей нет, - отметил Дмитрий Азаров, приветствуя членов собрания. - Процесс образования, и тем более, воспитания, невозможен без участия родителей. Залогом достижения успеха, в том числе реализации тех целей, которые определены национальными проектами РФ, Президентом страны, - это подготовить ребенка к взрослой жизни, дать ему возможность реализоваться, быть успешным в будущем, - является активное участие в этих процессах не только педагога, школы, но и родителей. Без поддержки семьи системе образования не справиться. Я рад, что родительская общественность откликнулась, поддержала идею создания Областного родительского комитета".

В состав нового органа вошли родители из всех образовательных округов региона. Среди них - многодетные родители, мамы и папы, которые воспитывают приемных детей, члены общественных организаций, представители Губернской думы, Общественной палаты и регионального отделения ОНФ. Вместе с родительскими коллективами им предстоит выработать предложения по совершенствованию системы образования, стать площадкой для обсуждения новаций в данной сфере, а также осуществлять родительский контроль за эффективной реализацией задач, обозначенных в рамках национальных проектов.

Один из первостепенных вопросов, к решению которого уже подключилось родительская общественность - контроль качества питания в школах. Напомним, что задачу обеспечить всех учеников младших классов горячим питанием поставил Президент Владимир Путин во время оглашения Послания Федеральному Собранию. Самарская область активно включилась в эту работу и с 1 сентября бесплатным питанием здесь обеспечены все ученики начально школы - это более 143 тысяч детей. На исполнение задачи из бюджета регионе выделено 218 миллионов рублей, а из федеральной казны - почти 405 миллионов.

- Я знаю, что родительский контроль организации питания действует, но хотел бы попросить вас здесь проявить самую высокую активность, участвовать в проверке поступающих жалоб. Нам важно оценить процесс глазами родителей: наверное, лучшего контролера здесь найти просто невозможно, - обратился к участникам собрания Дмитрий Азаров.

На тему организации питания высказались родители из разных образовательных округов. Все они уже участвуют в общественном контроле, следят за работой пищеблоков и тестируют предлагаемые ребятам блюда. По их оценкам, претензий к качеству питания практически не возникает, однако иногда порции выставляют на столы сильно заранее, и к приходу школьников оно уже перестает быть "горячим". Кроме того, не всегда школьники съедают предложенные блюда, поскольку не привыкли в семье к здоровому питанию. И в плане разъяснения этого вопроса родители планируют активно поработать в том числе и через социальные сети и другие онлайн платформы.

Эту идею Дмитрий Азаров поддержал и отметил, что в сложившейся эпидемиологической ситуации крайне важно уделить внимание вопросу сохранения здоровья детей. Несмотря на то, что на данный момент уровень заболеваемости ОРВИ среди детского населения во всех возрастных группах существенно ниже эпидпорога - об этом говорит и тот факт, что в школах из-за болезни отсутствует не более шести процентов детей - эпидемиологи прогнозируют возможный, подъем заболеваемости на начало ноября.

- В связи с этим хочу посоветоваться сегодня с вами, услышать ваше мнение по поводу продолжительности осенних каникул. Мы рассматриваем вопрос о продлении каникул на одну неделю, до 9 ноября, - обратился глава региона к участникам заседания.

Родители всех округов предложение единогласно поддержали. По их мнению, двухнедельные каникулы позволят и учителям, и ученикам подготовиться к новой четверти и выйти в классы здоровыми.

Не остался за рамками дискуссии и возможность перехода школьников на дистанционное обучение. Члены собрания отметили, что мнение родителей по данному вопросу расходятся. В большинстве своем родители выступают за очное обучение. Однако в случае возникновения острой необходимости они однозначно поддержат переход на онлайн-обучения для сохранения здоровья детей. Прозвучали предложения оставить на очном обучении 1-е и выпускные 9-е и 11-е классы - для выпускников особенно важно иметь возможность готовиться к экзаменам, а самым младшим школьникам - "втянуться" в образовательный процесс.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Я знаю, насколько тревожит большинство родителей переход на дистанционное обучение, насколько это сложно оказывается для многих семей. Еще раз подчеркну: не посоветовавшись с родительской общественностью, такие решения приниматься не будут. Мы должны обсудить, увидеть, какие сложности возникают, отработать на опережение, и тогда осмысленно принять решение. Необходимо обобщить все прозвучавшие предложения и передать их в министерство образования для дальнейшей проработки и планирования образовательного процесса.