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22.10.2020 11:30
Рубрика: Власть

Андрей Травников открыл обновленные вокзалы на станциях Татарская и Чаны

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области после комплексной реконструкции торжественно открыты вокзальные комплексы на железнодорожных станциях Татарская и Чаны. В мероприятиях приняли участие губернатор Андрей Травников и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

- Каждый из объектов подобной современной транспортной инфраструктуры вносит большой вклад в повышение инвестиционной привлекательности всего региона, - особо отметил глава региона. - Очень важно и то, что традиция сотрудничества между регионом и железной дорогой сохраняется.

В этом году в регионе реализован не один совместный проект. Открыты волейбольный центр "Локомотив", вокзальные комплексы на станциях Сокур и Убинская, которые также начали работу после реконструкции. На 2021 год намечено окончание работ на новом железнодорожном вокзале города Бердска.

Фото: Правительство Новосибирской области
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В свою очередь, Александр Грицай подчеркнул, что "Российские железные дороги" последовательно создают комфортную среду для пассажиров - это и вокзальные комплексы, и привокзальные площади, и подвижной состав.

- Новый вокзал приспособлен для обслуживания всех категорий граждан, в том числе маломобильных. Это важная часть проекта, - отметил начальник ЗСЖД. - Смонтирован лифт, предусмотрена комната длительного отдыха, обустроены пандусы на входах, напольные тактильные элементы, выделены дополнительные места на расширенной парковке.

В ходе реконструкции на станции Татарская реконструированы системы жизнеобеспечения, проведена внутренняя и наружная отделка, выполнен ремонт кровли и чердачных помещений. В обновленном здании вокзала открыта касса, установлены электронные терминалы для приобретения билетов.

В рамках еще одного проекта обустроен сквер на привокзальной площади станции Татарская, там же установлены мемориал "Паровоз" с подсветкой и стела, высажены деревья.

Глава региона Андрей Травников и первый заместитель председателя Законодательного собрания области Андрей Панферов также посетили обновленный вокзал станции Чаны.

- Проект реализован с учетом пожеланий и предложений в первую очередь жителей Чанов, - отметил Андрей Травников.

В ходе реконструкции облик вокзала Чаны полностью обновлен. Преобразился фасад здания, а также проведена перепланировка внутренних помещений. Общая площадь увеличена почти на 600 квадратных метров. Для удобства пассажиров в здании размещены стойки для зарядки мобильных устройств, установлены сенсорные справочно-информационные экраны и динамические электронные табло, терминалы для распечатки билетов. Помимо этого, на первом этаже открыта касса для покупки билетов на пригородные автобусные маршруты.

Справка "РГ"

В 2020 году в рамках инвестиционной программы компании "РЖД" на развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники Новосибирской области запланировано направить 11,5 миллиарда рублей.

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