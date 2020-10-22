Ангарскцемент справился с непредсказуемостью строительного сезона-2020

Значимым событием для АО "Ангарскцемент" стало подписание в мае договора управления с АО "ХК "Сибцем" (один из крупнейших акционеров комбината). Несмотря на экономический спад в стране, холдинг "Сибирский цемент" продолжает реализацию инвестпроектов, в том числе - экологической направленности. 30 сентября в промышленную эксплуатацию запущен электрофильтр за вращающейся печью № 2. Швейцарское оборудование улавливает почти 100 процентов загрязняющих веществ. Его установка обошлась в 131 миллион рублей. Немало средств вкладывается и в поддержание качества продукции: продолжается модернизация системы замкнутого цикла помола с установкой сепаратора. Современное оборудование обеспечит стабильность характеристик ангарского цемента, повысит его конкурентоспособность.

Среди новых проектов - техническое перевооружение трансформаторной подстанции № 3, строительство кабельной эстакады между ней и подстанцией "Цемзавод". После завершения всех работ в 2021-м повысится надежность электроснабжения предприятия.

Крупные инвестиции сделаны и в основное производство: заменен еще один из шести грейферных кранов, выработавших ресурс. Поэтапно обновляются компрессорное и лабораторное оборудование, парк тягачей и спецтехники. Собственные цементовозы за восемь месяцев 2020-го доставили клиентам 45 тысяч тонн продукции. Всего за январь - август отгружено 426 тысяч тонн стройматериалов. С января по май объем реализации увеличился на 19,6 процента. Крупные партии "Ангарскцемент" отгружал в Тулунский район для восстановления объектов, пострадавших во время наводнения 2019-го, в Братск и Усть-Илимск - для возведения новых цехов целлюлозно-бумажных комбинатов.

За восемь месяцев потребление цемента снизилось в Иркутской области на шесть процентов, в Бурятии - на 20. В Забайкальском крае спрос вырос на 17 процентов за счет строительства горно-металлургического комбината.

В течение сложного и непредсказуемого строительного сезона - 2020 "Ангарскцемент" опирался на свои главные приоритеты - высокое качество стройматериалов, достойный уровень сервиса, клиентоориентированность. В этом году комбинат предложил розничному потребителю новинку - цемент в мешках по 25 килограммов. До мест продажи продукцию доставляют на палетах, упакованных в стретч-пленку, которая защищает от влаги и других воздействий. Для повышения оперативности доставки закуплен полуприцеп Grunwald, позволяющий разместить большее количество палет.

- Задачи сезона выполнены, однако плановые показатели пришлось скорректировать. В прошлом году выпустили 635 тысяч тонн цемента, в 2020-м рассчитываем изготовить 587 тысяч. При этом в любой момент готовы нарастить объемы производства и в срок доставить качественную продукцию потребителям, - подчеркивает управляющий директор АО "Ангарскцемент" Дмитрий Киреев.

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