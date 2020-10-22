В Сибири завершается высокий строительный сезон. Холодает - с городских окраин исчезают многочисленные точки по продаже цемента, закрываются фирмы-"подснежники", выпускающие бетон только в теплые месяцы. Цены у таких торговцев, как правило, гораздо ниже рыночных, но при этом нормального качества стройматериалов никто не гарантирует.

Столкнуться с низкопробным това-ром сегодня может каждый: далеко не всегда потребитель понимает, что ему предлагают — продукцию добросовестных производителей или подделку. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Цемент, смешанный с золой, бетон, состав которого не соответствует ни одной известной рецептуре, - чего только нет в ассортименте "подснежников" и однодневок. Сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса нового типа, сыграла поставщикам фальсификата на руку.

Как сообщает АО "ДОМ.РФ", Сибирский федеральный округ, где текущие объемы строительства достигают восьми миллионов "квадратов" в год, занимает шестое место по стране. Согласно данным Росстата, в январе-июле 2020-го в макрорегионе сдали в эксплуатацию 2,57 миллиона квадратных метров жилья - на 14,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Чтобы поддержать отрасль и стимулировать спрос на новостройки, государство запустило программы льготного кредитования, в том числе индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Данные "Индикатора рынка недвижимости" указывают: ИЖС - вполне приемлемый вариант решения квартирного вопроса там, где нет дефицита земельных ресурсов. Скажем, в Омской области в 2019 году ввод малоэтажных домов вырос более чем вдвое. И на фоне пандемии интерес к этому сегменту не уменьшается - скорее, наоборот. Аналитики наблюдали покупательскую активность даже в сезон летних отпусков, что неудивительно. Гораздо больше сибиряков предпочло провести отпуск в своем в регионе, многие всерьез задумались о переезде из многоэтажки в загородный дом с приусадебным участком.

Однако приходится признать: если у крупных застройщиков уже в проектных решениях заложено использование цемента и бетона только от сертифицированных производителей с отлаженным контролем качества, то физлица, пополняющие ряды строителей индивидуальных домов, защищены в этом смысле гораздо хуже. Другими словами, граждане строят, как могут, на свой собственный страх и риск. Последствия этого видны не сразу - доступных простым покупателям экспресс-методов определения качества цемента и бетона пока не существует. Но когда все же результат налицо, исправлять ошибки бывает поздно.

- Столкнуться с низкопробным товаром сегодня может каждый: далеко не всегда потребитель понимает, что ему предлагают - продукцию добросовестных производителей или подделку. Но многие и не хотят разбираться - в погоне за выгодой забывают, к чему приводит применение некачественных цементов и бетонов, - отмечает первый вице-президент холдинга "Сибирский цемент" Валерий Бодренков. - Между тем от их свойств во многом зависит надежность и долговечность возводимых объектов. Некачественный строительный материал - частая причина возникновения серьезных дефектов конструкций - от растрескивания и преждевременного ветшания до внезапного обрушения.

В суровом сибирском климате подобные дефекты тем более чреваты трагическими последствиями. А нечистые на руку фасовщики еще и "бодяжат" цемент золами и шлаками, содержащими радиоактивные и химически опасные вещества. Эта гремучая смесь, став неотъемлемой частью строительных конструкций дома, годами губит здоровье жильцов.

Эксперты подчеркивают: распространение фальсификата на отраслевом рынке продолжается, несмотря на то, что четыре года назад в России ввели обязательную сертификацию цемента. Доля его незаконного оборота, по данным исследовательского центра "Международная торговля и интеграция", в 2018-м достигала девяти процентов от общего объема потребления, или 4,8 миллиона тонн. В последнее время наметилось снижение показателя, но полностью проблема не решена.

ГОСТ по бетонным смесям и растворам должен вступить в силу лишь в январе 2021-го. Между тем, по данным холдинга "Сибирский цемент", доля этой продукции неустановленного качества на сибирском рынке - не меньше двадцати процентов. В числе причин специалисты называют относительно низкий порог вхождения в бетонный бизнес, кажущуюся простоту производства, отсутствие входного контроля и пресловутую неосведомленность потребителей о стандартах качества.

В сложившейся ситуации добросовестные производители стройматериалов вносят свой вклад в работу по противодействию незаконному обороту цемента и бетона. Представители того же "Сибцема" ведут постоянный мониторинг торговых точек, сообщая о выявленных признаках нарушений в контролирующие и правоохранительные органы. Так, специалисты ООО "Сибирский бетон" (входит в "Сибирский цемент") в прошлом году провели контрольные закупки у четырех организаций, а в 2020-м - у пяти. В частности, бетон закупили у двух организаций в городе Оби и у двух новосибирских компаний. Правильность наполнения автобетоносмесителя, заливки и отбора проб контролировал эксперт региональной Торгово-промышленной палаты. А исследованиями занимался независимый аккредитованный испытательный центр ООО "НССК".

- Полные заключения экспертная организация предоставит позднее, и мы передадим их в надзорные органы. Но уже известно, что по показателям прочности не проходит бетон от двух компаний. Два образца не выдержали испытания на морозостойкость. Бетон от одной из организаций оказался не соответствующим требованиям по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и подвижности, - сообщил управляющий директор ООО "Сибирский бетон" Алексей Лапин. - Советуем потребителям покупать бетон только по цене не ниже рыночной и помнить, что демонтаж некачественной бетонной конструкции будет стоить дороже, чем покупка качественного продукта. Кроме того, не лишним будет проверить компанию, у которой вы собираетесь приобрести товар, предварительно позвонить на завод, спросить паспорт качества, поинтересоваться, есть ли на предприятии лаборатория. И чем крупнее организация, тем ниже вероятность того, что она станет рисковать своей репутацией, продавая фальсификат.

При этом позиция ведущих производителей цемента и бетона остается неизменной: освободить рынок от некачественных строительных материалов можно лишь объединив усилия органов государственной власти, надзорных ведомств, общественных структур и бизнес-сообщества.

Столкнуться с низкопробным товаром сегодня может каждый: далеко не всегда потребитель понимает, что ему предлагают - продукцию добросовестных производителей или подделку.