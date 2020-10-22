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22.10.2020 08:03

Рывок в цифру

Рост спроса на информационные технологии обострил системные проблемы в отрасли
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 239(8293)
Информационные технологии - один из немногих секторов экономики, который в условиях "коронакризиса" демонстрирует положительную динамику развития почти во всех регионах Сибири и в стране в целом. В Алтайском крае, например, прирост объемов ИТ-услуг за семь месяцев этого года оценивают в десять процентов. Основным драйвером роста стал вынужденный переход на цифровые технологии многих отраслей. Насколько ИТ-рынок оказался готов к такому резкому переходу и как в этих условиях решается проблема дефицита ИТ-кадров?
Даже обычная покупка продуктов сегодня совершается с помощью информационных технологий. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Даже обычная покупка продуктов сегодня совершается с помощью информационных технологий. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Даже обычная покупка продуктов сегодня совершается с помощью информационных технологий. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Участники отрасли уверены, что пандемия подтолкнула развитие информационных технологий, поскольку одномоментно возникла потребность в компьютеризации и цифровизации очень многих сфер, даже тех, которые раньше не использовали эти технологии. По словам замглавного редактора журнала "CRN/RE" Светланы Беловой, из-за массового перехода на "удаленку" в конце марта - начале апреля возник ажиотажный спрос на компьютерную и офисную технику, прежде всего подержанную. В комиссионках и ломбардах скупили все ноутбуки, стационарные компьютеры, простейшие видеокамеры для видеоконференций, смартфоны. Дистрибьюторы отмечали рост продаж на 70-180 процентов в разных категориях товаров. В сентябре-октябре, с обострением эпидемиологической ситуации, спрос на компьютерную технику снова пошел вверх.

Фото: Архив компании КРОК
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- О переходе на цифровые технологии мы говорим уже много лет, а тут буквально за две недели это стало реальностью. По экспертным оценкам, за несколько месяцев цифровизация в мире сделала скачок сразу на два года вперед, а в России - на три года, - отметила Светлана Белова.

У главы департамента цифрового развития Торгово-промышленной палаты РФ Владимира Маслова менее радужная оценка происходящего, поскольку большинство пользователей в нынешних условиях вынужденно поддерживают ИТ-технологии, но не развивают их. Во многих ИТ-компаниях (всего их в стране 56 тысяч) констатируют, что сейчас работы стало больше, а доходов - меньше. Ведь ИТ-рынок очень зависит от общего состояния экономики. А в нынешней обстановке резкое повышение спроса сопровождалось стремлением сэкономить, поэтому рост продаж отмечен в основном в сегменте поддержанной техники, а не в сегменте современного оборудования и технологий.

- ИТ-отрасль не вошла в число пострадавших секторов экономики, и это объективно, - подчеркивает Владимир Маслов. - Но определенные виды поддержки все-таки получила. В частности, стали более доступны льготные кредиты на цифровую трансформацию, упростили процедуру включения организаций в отечественный пул ИТ-компаний, идет проработка законодательства об электронной коммерции. Ведь в начале пандемии из-за особенностей регионального законодательства в некоторых субъектах федерации под ограничения попала и интернет-торговля. Были закрыты пункты выдачи заказов, и люди не могли приобрести необходимые товары ни офлайн, ни онлайн. В федеральном законодательстве сегодня вообще нет понятия "дистанционная торговля". Минпромторг РФ сейчас занимается созданием необходимой нормативно-правовой базы.

Массовый переход на "удаленку" поставил перед ИТ-отраслью новые задачи. По мнению Светланы Беловой, на первый план вышли проблемы кибербезопасности, поскольку нужно обеспечить безопасное подключение к корпоративным сетям и платформам огромного количества новых удаленных элементов.

- ИТ-рынок столкнулся и с проблемой неэффективных решений, которые не соответствовали создавшимся условиям, - поясняет министр цифрового развития Алтайского края Евгений Зрюмов. - Нам пришлось оперативно искать новые решения, привлекая прежде всего отечественных разработчиков. В первую очередь это коснулось проблемы информационной безопасности. Некоторые российские разработчики стали бесплатно предоставлять свои решения на короткий срок - до полугода, чтобы помочь компаниям организовать свою деятельность в удаленном режиме.

По данным рекрутинговых агентств, сейчас около 32 процентов россиян работают на "удаленке", и в дальнейшем компании будут развивать такую практику, чтобы снизить расходы на содержание офисов. Специалисты утверждают, что многие найденные в период пандемии решения оказались весьма эффективными. Так, руководитель одной из сибирских ИТ-компаний Олег Бартунов говорит, что не испытал особого шока от массового перехода на удаленный режим: "Мы были к этому готовы. И в результате получили только плюсы, поскольку оптимизировали свои расходы на аренду офиса".

Во многих отраслях начала расти безработица из-за того, что предприятия вынуждены были сокращать персонал, отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска. В ИТ-секторе ситуация прямо противоположная - роста спроса обострил проблему дефицита кадров.

Число IT-специалистов увеличится в три раза к 2024 году

- Динамика вакансий в Сибири показывает, что спрос на айтишников в апреле-августе 2020 года был выше, чем на специалистов других профессий, - комментирует ситуацию руководитель "HeadHunter Сибирь" Екатерина Дегтярева. - В Алтайском крае, правда, в апреле-мае отмечалось некоторое сокращение количества ИТ-вакансий. Но потом бизнес адаптировался, и в июне-августе спрос на айтишников вырос в разы. На рынок труда Алтайского края вышли компании из других регионов, которые искали ИТ-специалистов для удаленной работы, предлагая более высокий уровень зарплат. Соискатели же не проявляли особой активности, нет такого взрывного роста числа резюме, что указывает на острый дефицит кадров на этом рынке. В Алтайском крае в ИТ-отрасли на одну вакансию приходится менее 2,5 резюме. К тому же 43 процента соискателей готовы переехать в другой регион. Все это также указывает на проблемы с кадровым обеспечением отрасли.

Правда, в период пандемии был отмечен и другой тренд - определенный приток айтишников, которые вернулись на родину из других регионов, поскольку перешли на удаленный режим работы. И местные ИТ-компании стали их привлекать на подработку.

Прямая речь

Евгений Зрюмов, министр цифрового развития Алтайского края:

- Проблема дефицита кадров в ИТ-отрасли не нова, и мы стараемся ее решать - участвуем в программах, предусмотренных нацпроектом "Цифровая экономика". В регионе много грантов на обучающие проекты в этой области. Их получают и школы, и университеты. С 2020 года Алтайский край участвует в программе персональных "цифровых сертификатов". В результате жители региона могут получить онлайн-образование по самым востребованным направлениям и стать специалистами по большим данным, искусственному интеллекту, интернету вещей.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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