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22.10.2020 14:58
Рубрика: Власть

Матвиенко: СовФед доложит руководству страны о положении дел в Норильске

На заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации сенаторы рассмотрели итоги выездного совещания трех комитетов Совфеда в Красноярском крае.
Фото: Правительство Красноярского края Фото: Правительство Красноярского края
Фото: Правительство Красноярского края

Сенаторы совместно с представителями федеральных министерств и ведомств 13 октября побывали в Норильске, где осмотрели место аварии на ТЭЦ-3 АО "НТЭК", ознакомились с ходом ликвидации ее последствий, посетили медицинские и социальные учреждения города, объекты жилищно-коммунального хозяйства, оценили состояние жилого фонда в городе. 14 октября предварительные итоги рабочего визита обсудили на расширенном совещании в Красноярске.

По мнению заместителя председателя Совета Федерации Николая Журавлева, аварию можно было предотвратить, однако к ней привели системные нарушения требований экологической безопасности. Теперь для полного восстановления окружающей среды необходимы годы или десятилетия. При этом Норильск - один из самых загрязненных городов мира, где острым вопросом является утилизация выбросов диоксида серы.

Фото: Правительство Красноярского края
В Красноярске прошло совещание комитета Совфеда по проблемам Севера

Авария выявила не только экологические, но и социально-экономические проблемы Норильска. В своих выступлениях председатели профильных комитетов Совета Федерации отметили высокую изношенность коммунальных сетей города, нехватку школ и детских садов, аварийное состояние ряда зданий больниц и поликлиник, нехватку медицинских кадров, а также ветхость практически половины жилого фонда - при том, что в Норильске в основном живут работники градообразующего предприятия и их семьи. На территории присутствия компании до сих пор находится множество заброшенных цехов и других объектов, требующих ликвидации.

Кроме того, есть потребность в строительстве гидротехнического сооружения для обеспечения города водой. Как считает председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, "Норильский никель" должен значительно поучаствовать в строительстве сооружения, поскольку предприятие потребляет до 75% воды.

Участники заседания пришли к общему мнению, что муниципальные, региональные, федеральные власти, бизнес - все вместе должны нести ответственность за состояние города и качество жизни горожан.

Сенаторы сформировали ряд предложений для включения в проект постановления Совфеда, в том числе - необходимость разработки новой комплексной программы социально-экономического развития города; подписание обновленного соглашения между Красноярским краем и компанией; реновация жилья до 2035 года при участии "Норникеля", края и Федерации; ликвидация заброшенных объектов на территории НПР; благоустройство и озеленение города, развитие дорожной сети и многое другое.

Сенатор Андрей Клишас от имени губернатора и правительства региона поблагодарил коллег за проделанную работу и содержательное обсуждение.

- Губернатор Красноярского края Александр Усс готов прислать в Совет Федерации делегацию специалистов, которые будут совместно с профильным комитетом дорабатывать проект постановления. Я думаю, что мы придем к правильным сбалансированным решениям, которые будут учитывать интересы города и его жителей и интересы развития бизнеса, - отметил сенатор.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Губернатор Александр Усс рассказал о ситуации в Норильске

Валентина Матвиенко отметила, что в постановлении Совфеда, проект которого был принят сегодня на заседании, будут жестко установлены сроки и средства, а также указаны структуры, ответственные за исполнение пунктов документа.

- Принимая постановление, мы берем на себя огромную ответственность обеспечить его четкое выполнение. И мы это сделаем. Кроме того, мы подготовим системный доклад руководству страны, - отметила спикер верхней палаты российского парламента.

Напомним, выездное заседание профильных комитетов верхней палаты российского парламента в Норильск было организовано по поручению Валентины Матвиенко, после того как сенаторы одобрили поправки в Бюджетный кодекс, коснувшиеся многомиллиардной компенсации дочернего предприятия "Норникеля" - АО "НТЭК" за аварию на ТЭЦ-3.

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