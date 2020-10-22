Новости

Авиакомпании попросили у правительства 50 миллиардов рублей 08:11
Финал чемпионата по промышленному строительству примет Сочи 06:53
В Росгвардии прокомментировали задержание бывшего замглавы ведомства 06:48
Закон о комплексном развитии позволит снести бараки за счет инвесторов 06:38
Следователи назвали причину смерти найденного в Екатеринбурге пилота 06:37
Экипаж МКС на "Союзе МС-16" успешно вернулся на Землю 06:08
Международный экипаж МКС успешно вернулся на Землю 05:55
Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах питания 05:37
На камчатском вулкане Безымянный началось извержение 05:19
Авиагруппа отправилась к месту посадки космического корабля "Союз МС-16" 04:59
Военная авиация вылетела к месту посадки "Союза МС-16" 04:43
В Грузии напавший на банк мужчина освободил последних трех заложников 04:20
Трамп назвал одно положительное качество демократов 04:12
Глава центра Гамалеи сравнил вакцину и лекарства от коронавируса 03:35
Кудь-Сверчков с МКС пожелал возвращающемуся на Землю экипажу мягкой посадки 03:35
Обама впервые выступил на митинге в поддержку Байдена 03:10
Жесткий карантин начал действовать на всей территории Ирландии 02:48
Госдеп США одобрил поставку Тайваню вооружений на 1,8 миллиарда долларов 02:22
Пресс-служба "Аталанты" отреагировала на первый гол Миранчука за клуб 02:17
В НАСА назвали успешной миссию по забору грунта с астероида Бенну 01:42
Генконсульство РФ получило уведомление о задержании в США россиянина 01:24
Гасперини прокомментировал первый гол Миранчука за "Аталанту" 00:56
В Грузии захватчику банка удалось уехать с тремя заложниками 00:17
"Спартак" сыграет ближайшие домашние матчи без зрителей 21.10.2020
В Москве по подозрению в мошенничестве задержали экс-замглавы Росгвардии 21.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
22.10.2020 06:51

За семь морей

Сибирские аграрии начинают пробные экспортные поставки зерна на рынок Юго-Восточной Азии
Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 239(8293)
Регионы Сибири завершают уборочную кампанию. Несмотря на засуху, собранного зерна вполне хватит для обеспечения внутренних потребностей. Кроме того, сотни тысяч тонн аграрии готовы отправить на экспорт.

Для России в целом итоги нынешнего сельскохозяйственного сезона оказались не хуже прошлогоднего. Как сообщил на прошедшем в Новосибирске XX Зерновом круглом столе генеральный директор аналитического агентства "ПроЗерно" Владимир Петриченко, урожай зерновых культур, по прогнозам агентства, составит более 130 миллионов тонн, в том числе свыше 83 миллионов тонн пшеницы. Напомним, что в прошлом году в стране собрали 121,2 миллиона тонн, из них 74,5 миллиона тонн пшеницы.

Фото: iStock
Кто выиграл и проиграл от слабого рубля

В СФО засуха погубила значительную часть посевов в Алтайском крае, Омской и Новосибирской областях, где в части районов пришлось вводить режим ЧС. В итоге в крае намолочено 3,6 миллиона тонн зерна вместо прошлогодних 4,8 миллиона. В Прииртышье и Новосибирской области урожай - на уровне прошлого года. А вот в Кузбассе прошлогодние показатели превышены на семнадцать процентов (намолочено 1,4 миллиона тонн против 1,2 миллиона в 2019-м). Кемеровская область оказалась и на третьем месте в СФО по урожайности (25 центнеров с гектара). Примечательно, что на втором месте - более северная Томская область (26,2 центнера с гектара), которая уступила только традиционному лидеру - Красноярскому краю (32 центнера с гектара).

Эксперты отмечают и высокое, по сравнению с предыдущими годами, качество зерна. Так, в Омской области значительно выросла доля продовольственной пшеницы 3-го и 4-го классов, а на Алтае впервые за много лет получили пшеницу первого класса. А это важнейший фактор ликвидности урожая, учитывая, что при среднем качестве зерна сибирские аграрии год от года сталкиваются с проблемой реализации, связанной прежде всего с низкими закупочными ценами и высокими железнодорожными тарифами.

В этом году аграрии, работающие в рамках "Сибирского зернового консорциума", готовы отправить в страны Юго-Восточной Азии 500 тысяч тонн зерна, сообщил исполнительный директор ассоциации Марк Роговой.

- Мы проводим переговоры с сингапурской компанией, которая является основным поставщиком российского зерна в Индонезию, Вьетнам и Малайзию. Подписали соглашение о сотрудничестве, меморандум о поставке тех объемов, которые они хотели бы получить. Конечно, 500 тысяч тонн - это большая цифра, учитывая погодные условия этого года. Тем не менее мы движемся в сторону пробных поставок, - заявил Марк Роговой, выступая на XX Зерновом круглом столе.

Фото: iStock
Как пандемия изменила структуру российского экспорта

Пробные поставки, по его словам, предполагаются из Омской и Новосибирской областей. Одновременно продолжаются переговоры о поставках на Филиппины, причем речь идет о фуражном зерне для комбикормовых заводов. Правда, одно из условий - доставка напрямую до конечного потребителя, что создает дополнительные логистические трудности.

Консорциум возлагает надежды на нового партнера - компанию "Русал", которая готова заняться попутными морскими перевозками зерна, отправляя суда за глиноземом, необходимым для производства алюминия, в Австралию. "Это позволит снизить затраты на доставку глинозема", - отметил Марк Роговой. Но, по его словам, "Русал" готов реализовать этот проект при гарантии, что аграрии обеспечат экспортные поставки в объеме не менее 1,5-2 миллиона тонн зерна в год.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ:

- В этом году минсельхоз ожидает увеличения экспорта продукции АПК - на сумму не менее 27 миллиардов долларов. Это больше, чем определено в федеральном проекте. Наращиванию поставок способствует в том числе совершенствование мер господдержки. Также государство ведет работу по открытию новых рынков. С начала года продукция российского АПК стала поставляться в 14 новых стран, теперь она экспортируется в 160 стран. Благодаря расширению географии поставок и повышению конкурентоспособности российского продовольствия мы ожидаем дальнейшего роста объемов экспорта.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Путин назвал вакцинацию от коронавируса задачей номер один
Льготников с правом на бесплатные лекарства объединят в единый регистр
В Росгвардии прокомментировали задержание бывшего замглавы ведомства
В Грузии напавший на банк мужчина освободил последних трех заложников
Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах питания