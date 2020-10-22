Регионы Сибири завершают уборочную кампанию. Несмотря на засуху, собранного зерна вполне хватит для обеспечения внутренних потребностей. Кроме того, сотни тысяч тонн аграрии готовы отправить на экспорт.

Для России в целом итоги нынешнего сельскохозяйственного сезона оказались не хуже прошлогоднего. Как сообщил на прошедшем в Новосибирске XX Зерновом круглом столе генеральный директор аналитического агентства "ПроЗерно" Владимир Петриченко, урожай зерновых культур, по прогнозам агентства, составит более 130 миллионов тонн, в том числе свыше 83 миллионов тонн пшеницы. Напомним, что в прошлом году в стране собрали 121,2 миллиона тонн, из них 74,5 миллиона тонн пшеницы.

В СФО засуха погубила значительную часть посевов в Алтайском крае, Омской и Новосибирской областях, где в части районов пришлось вводить режим ЧС. В итоге в крае намолочено 3,6 миллиона тонн зерна вместо прошлогодних 4,8 миллиона. В Прииртышье и Новосибирской области урожай - на уровне прошлого года. А вот в Кузбассе прошлогодние показатели превышены на семнадцать процентов (намолочено 1,4 миллиона тонн против 1,2 миллиона в 2019-м). Кемеровская область оказалась и на третьем месте в СФО по урожайности (25 центнеров с гектара). Примечательно, что на втором месте - более северная Томская область (26,2 центнера с гектара), которая уступила только традиционному лидеру - Красноярскому краю (32 центнера с гектара).

Эксперты отмечают и высокое, по сравнению с предыдущими годами, качество зерна. Так, в Омской области значительно выросла доля продовольственной пшеницы 3-го и 4-го классов, а на Алтае впервые за много лет получили пшеницу первого класса. А это важнейший фактор ликвидности урожая, учитывая, что при среднем качестве зерна сибирские аграрии год от года сталкиваются с проблемой реализации, связанной прежде всего с низкими закупочными ценами и высокими железнодорожными тарифами.

В этом году аграрии, работающие в рамках "Сибирского зернового консорциума", готовы отправить в страны Юго-Восточной Азии 500 тысяч тонн зерна, сообщил исполнительный директор ассоциации Марк Роговой.

- Мы проводим переговоры с сингапурской компанией, которая является основным поставщиком российского зерна в Индонезию, Вьетнам и Малайзию. Подписали соглашение о сотрудничестве, меморандум о поставке тех объемов, которые они хотели бы получить. Конечно, 500 тысяч тонн - это большая цифра, учитывая погодные условия этого года. Тем не менее мы движемся в сторону пробных поставок, - заявил Марк Роговой, выступая на XX Зерновом круглом столе.

Пробные поставки, по его словам, предполагаются из Омской и Новосибирской областей. Одновременно продолжаются переговоры о поставках на Филиппины, причем речь идет о фуражном зерне для комбикормовых заводов. Правда, одно из условий - доставка напрямую до конечного потребителя, что создает дополнительные логистические трудности.

Консорциум возлагает надежды на нового партнера - компанию "Русал", которая готова заняться попутными морскими перевозками зерна, отправляя суда за глиноземом, необходимым для производства алюминия, в Австралию. "Это позволит снизить затраты на доставку глинозема", - отметил Марк Роговой. Но, по его словам, "Русал" готов реализовать этот проект при гарантии, что аграрии обеспечат экспортные поставки в объеме не менее 1,5-2 миллиона тонн зерна в год.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ:

- В этом году минсельхоз ожидает увеличения экспорта продукции АПК - на сумму не менее 27 миллиардов долларов. Это больше, чем определено в федеральном проекте. Наращиванию поставок способствует в том числе совершенствование мер господдержки. Также государство ведет работу по открытию новых рынков. С начала года продукция российского АПК стала поставляться в 14 новых стран, теперь она экспортируется в 160 стран. Благодаря расширению географии поставок и повышению конкурентоспособности российского продовольствия мы ожидаем дальнейшего роста объемов экспорта.