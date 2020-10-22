СК возбудил дело против чиновников за жилье для сирот

Следственный комитет объявил, что его подразделение по Алтайскому краю возбудило уголовное дело против местных чиновников. Статью для них в Уголовном кодексе подобрали самую неприятную - "халатность".

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в СК. По предварительным данным в течение четырех лет - с октября 2014-го по декабрь 2018 года Главным управлением строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Алтайского края и КГКУ "Региональное жилищное управление" с несколькими обществами с ограниченной ответственностью были заключены 6 государственных контрактов. Они предполагали "поставку в госсобственность" 31 квартиры в доме по улице Украинская в городе Камень-на-Оби. На все эти квартиры государство выделило около 35 миллионов рублей. Для города очень даже большие деньги.

После подписания актов приема-передачи местные чиновники приняли в государственную собственность квартиры, которые не соответствовали вообще никаким строительным и санитарным нормам. Там не функционировали инженерные коммуникации - была утечка из системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. А вот дальше чиновники по договорам найма передали квартиры тем, для кого их строили, - выпускникам интернатов, у которых в большой жизни своего угла не было.

Следственный комитет так в своих документах и написал - "недочеты, допущенные при строительстве, представляют угрозу для жизни и здоровья жильцов квартир данного жилого дома".