Брендом поселения и, пожалуй, всего Парабельского района давно стал этнический фестиваль "Этюды Севера". Изначально он задумывался как культурно-просветительский проект по сохранению традиций селькупов - одного из малочисленных народов, проживающих на территории Томской области. Вот и всероссийский грант был выигран в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия". Пока в администрации поселения могут только предполагать, как будет распределяться "астрономическая" сумма, но надеются, что за счет гранта удастся решить главные инфраструктурные проблемы.
- Возможно, это будут целевые деньги - тогда их направят на развитие нашего музея "Чумэл чвэч" или площадки, где ежегодно проходит фестиваль. Но, конечно, в поселении есть проблемы, которые нужно решать, и мы надеемся, что это хотя бы отчасти удастся сделать, - сообщила корреспонденту "РГ" глава поселковой администрации Анна Новосельцева. - Например, у меня мечта - по-участвовать в проекте минсельхоза России "Развитие сельских территорий": нужно заменить водопровод, а чтобы только заказать проектно-сметную документацию, требуется порядка шести миллионов рублей.
Годовой бюджет поселения - 7,5 миллиона рублей, и понятно, что самостоятельно оплатить разработку проекта здесь возможности нет. Но если деньги необходимо будет потратить исключительно на культурные цели, то и это для небольшого муниципального образования огромная победа. Ведь именно фестиваль "Этюды Севера" каждый год привлекает сюда около шести тысяч гостей и создает всему Парабельскому району особый имидж.
- Фестиваль продолжается три дня, а культурная программа отнюдь не исчерпывается музыкальной и танцевальной составляющей, - отмечает руководитель отдела культуры администрации Парабельского района Ирина Фокина. - Например, тут проходят гонки по озеру на облосках - маленьких юрких лодочках селькупов. Управлять такой "долбленкой" очень сложно, новичок в ней даже усидеть не сможет, но коренные жители веками в таких рыбачили.
Кстати, соревнования по рыбалке тоже проходят. А еще за время фестиваля гости съедают до 500 литров ухи по самым разным рецептам: из карасей, тройной, даже стерляжьей - по словам Ирины Фокиной, селькупы получают особое разрешение на вылов этой рыбы.
Основная программа фестиваля проходит на нижней поляне, у самого озера. А чуть выше расположен национальный музей под открытым небом "Чумэл чвэч", где можно побывать в селькупских хижинах разных эпох, узнать, как выглядели рыбачьи или охотничьи стоянки, познакомиться с народным бытом, приметам, хитростями.
Безусловно, и сам фестиваль, и уникальный музей серьезно выиграют от вливания средств от гранта. А там, глядишь, и инфраструктура подтянется. Ведь и сейчас традиции селькупов привлекают все больше туристов, в расположенном неподалеку райцентре выросло несколько частных отелей, и одному даже присвоили три звезды.
- Гости удивляются, конечно: почти четыреста километров до Парабели едешь по тайге, а тут вдруг довольно развитое село и трехзвездочный отель, - улыбается Ирина Фокина. - Но все равно мест пока для всех не хватает, кому-то приходится уезжать этим же вечером, многие разбивают палатки. Это тоже требует решения. В следующем году мы планируем создать особое место для палаточного лагеря, но, может, теперь удастся и что-то посерьезнее придумать.
Кстати
Впервые фестиваль "Этюды Севера" прошел в 2003 году. Тогда для его проведения хватило площадки небольшого стадиона в райцентре, и он был посвящен исключительно селькупской культуре. Теперь же фестиваль проводится на берегах Оськиного озера, куда в августе съезжаются представители коренных и малочисленных народов из нескольких регионов - хакасы, буряты, чукчи, алтайцы.
У каждой диаспоры - свое жилище, свои ансамбли. Но местные селькупы все равно остаются главными "запевалами" праздника.