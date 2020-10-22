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22.10.2020 06:03

На этно можно заработать

Народный фестиваль принес небольшому поселению грант втрое больше годового бюджета
Текст: Никита Зайков (Томск)
Российская газета - Экономика Сибири № 239(8293)
Небольшое сельское поселение Новосельцево в Томской области стало победителем всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" и получит грант в размере 25 миллионов рублей. Эта сумма более чем втрое превышает годовой бюджет Новосельцево.

Брендом поселения и, пожалуй, всего Парабельского района давно стал этнический фестиваль "Этюды Севера". Изначально он задумывался как культурно-просветительский проект по сохранению традиций селькупов - одного из малочисленных народов, проживающих на территории Томской области. Вот и всероссийский грант был выигран в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия". Пока в администрации поселения могут только предполагать, как будет распределяться "астрономическая" сумма, но надеются, что за счет гранта удастся решить главные инфраструктурные проблемы.

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- Возможно, это будут целевые деньги - тогда их направят на развитие нашего музея "Чумэл чвэч" или площадки, где ежегодно проходит фестиваль. Но, конечно, в поселении есть проблемы, которые нужно решать, и мы надеемся, что это хотя бы отчасти удастся сделать, - сообщила корреспонденту "РГ" глава поселковой администрации Анна Новосельцева. - Например, у меня мечта - по-участвовать в проекте минсельхоза России "Развитие сельских территорий": нужно заменить водопровод, а чтобы только заказать проектно-сметную документацию, требуется порядка шести миллионов рублей.

Годовой бюджет поселения - 7,5 миллиона рублей, и понятно, что самостоятельно оплатить разработку проекта здесь возможности нет. Но если деньги необходимо будет потратить исключительно на культурные цели, то и это для небольшого муниципального образования огромная победа. Ведь именно фестиваль "Этюды Севера" каждый год привлекает сюда около шести тысяч гостей и создает всему Парабельскому району особый имидж.

- Фестиваль продолжается три дня, а культурная программа отнюдь не исчерпывается музыкальной и танцевальной составляющей, - отмечает руководитель отдела культуры администрации Парабельского района Ирина Фокина. - Например, тут проходят гонки по озеру на облосках - маленьких юрких лодочках селькупов. Управлять такой "долбленкой" очень сложно, новичок в ней даже усидеть не сможет, но коренные жители веками в таких рыбачили.

Кстати, соревнования по рыбалке тоже проходят. А еще за время фестиваля гости съедают до 500 литров ухи по самым разным рецептам: из карасей, тройной, даже стерляжьей - по словам Ирины Фокиной, селькупы получают особое разрешение на вылов этой рыбы.

Основная программа фестиваля проходит на нижней поляне, у самого озера. А чуть выше расположен национальный музей под открытым небом "Чумэл чвэч", где можно побывать в селькупских хижинах разных эпох, узнать, как выглядели рыбачьи или охотничьи стоянки, познакомиться с народным бытом, приметам, хитростями.

Безусловно, и сам фестиваль, и уникальный музей серьезно выиграют от вливания средств от гранта. А там, глядишь, и инфраструктура подтянется. Ведь и сейчас традиции селькупов привлекают все больше туристов, в расположенном неподалеку райцентре выросло несколько частных отелей, и одному даже присвоили три звезды.

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- Гости удивляются, конечно: почти четыреста километров до Парабели едешь по тайге, а тут вдруг довольно развитое село и трехзвездочный отель, - улыбается Ирина Фокина. - Но все равно мест пока для всех не хватает, кому-то приходится уезжать этим же вечером, многие разбивают палатки. Это тоже требует решения. В следующем году мы планируем создать особое место для палаточного лагеря, но, может, теперь удастся и что-то посерьезнее придумать.

Кстати

Впервые фестиваль "Этюды Севера" прошел в 2003 году. Тогда для его проведения хватило площадки небольшого стадиона в райцентре, и он был посвящен исключительно селькупской культуре. Теперь же фестиваль проводится на берегах Оськиного озера, куда в августе съезжаются представители коренных и малочисленных народов из нескольких регионов - хакасы, буряты, чукчи, алтайцы.

У каждой диаспоры - свое жилище, свои ансамбли. Но местные селькупы все равно остаются главными "запевалами" праздника.

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