В Иркутской области наградили участников акции "#МыВместе"

Памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе" и грамоты от президента России Владимира Путина вручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина в июне 2020 года была учреждена памятная медаль "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе". Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. По всей стране в состав волонтерского корпуса акции вошли почти 119 тысяч волонтеров.

Обладателями медалей в Иркутской области стали граждане и организации, принявшие активное участие в организации и проведении акции, которая стартовала в регионе одновременно с началом периода самоизоляции - 21 марта 2020 года. Глава региона поблагодарил присутствующих за активную гражданскую позицию и помощь жителям области.

- Все, кто присутствуют в этом зале, работали, не жалея сил, чтобы помочь в период пандемии коронавируса пожилым, маломобильным людям, медикам, поддержать всех, кто нуждался. Сегодня момент, когда муниципальные штабы акции работают в условиях "второй волны". Спасибо вам за ту неоценимую работу, которую вы проделали и продолжаете делать. Жители Иркутской области также благодарны вам за помощь и поддержку, активную жизненную позицию, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Активисты отметили, что полученный во время участия в акции опыт мотивирует их на дальнейшую волонтерскую деятельность.

Напомним, что в рамках Общероссийской акции "#МыВместе" на территории Иркутской области был организован волонтерский корпус во всех муниципальных образованиях. Более четырех тысяч человек в возрасте от 19 до 49 лет доставляли продукты, медикаменты, работали в качестве младшего и среднего медперсонала в больницах и обсерваторах, дежурили в торговых центрах, патрулировали улицы, раздавали маски. За время акции выполнено почти 14 тысяч заявок.

Эффективную схему взаимодействия в сфере строительства и туризма работодателей со студенческими отрядами необходимо разработать в Иркутской области. Такое решение было озвучено на встрече главы региона Игоря Кобзева с представителями студенческих отрядов, руководителями министерств, предприятий и организаций области.

Всего в регионе более 2000 молодых людей ежегодно задействованы в работе студотрядов: строительных, педагогических, медицинских, сервисных. В этом году движению исполняется 60 лет.

- У нас сложилась замечательная практика: привлекать к реализации различных проектов стройотрядовцев. В этом году, например, ребята помогли нам при возведении важного объекта - Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта "Байкал". 11 сентября я встречался с ребятами, мы решили, что необходимо продолжать совместную работу и привлекать студентов на объекты строительства. Для них это производственная практика и возможность зарекомендовать себя перед потенциальным работодателем. Мы и дальше планируем привлекать их к работам на социально значимых объектах, - отметил губернатор.

Как рассказала командир Иркутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие строительные отряды" Ольга Баранова, студенты готовы работать на территории области. Главная проблема - недостаточный объем работы для строительных отрядов и отсутствие вакансий для бойцов сервисных отрядов. Они вынуждены уезжать в другие регионы.

В ходе обсуждения были определены основные направления сотрудничества: строительство, туризм, экологические проекты, социальная работа, благоустройство. До 1 ноября пройдут дополнительные встречи представителей бизнеса, областных и муниципальных властей с представителями строительных отрядов региона по разным направлениям, чтобы обговорить возможные объемы работы.

Особое направление - помощь медикам в условиях пандемии. Сегодня ребята вновь подключились к всероссийской акции #Мывместе, которая направлена на оказание помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения коронавируса. Игорь Кобзев предложил проработать вопрос привлечения бойцов студотрядов в качестве диспетчеров, операторов, водителей, в том числе "скорых", при условии наличия разрешительных документов.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Иркутскую областную оптово-снабженческую аптечную базу. В аптеки региона увеличены поставки лекарств для лечения коронавируса. Дефицит лекарств будет устранен к понедельнику.

Предприятие увеличило закупки препаратов, которые пользуются повышенным спросом у населения. Отправка в муниципальные образования области осуществляется каждый день собственным автотранспортом предприятия и авиацией.

- В социальных сетях читаю огромное количество сообщений том, что не хватает лекарств для лечения Covid-19. Проблема была, но мы ее решаем. На иркутской аптечной базе есть необходимый запас. Препараты, которые хотят приобрести жители, ежедневно развозят по аптекам. Аптечная база будет в ежедневном режиме проводить мониторинг всей системы закупок и продажи тех препаратов, которые сегодня жизненно необходимы, - подчеркнул глава региона.

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