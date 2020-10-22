Объемы ипотечного кредитования в Кузбассе за год увеличились на 17,5 процента: в январе-июле в регионе оформлено жилищных кредитов на 25,1 миллиарда рублей, в тот же период 2019-го - на 21,4 миллиарда. Такой рост эксперты во многом связывают с введением новых мер государственной поддержки. Как известно, с апреля нынешнего года в Кемеровской области, как и во всей стране, действуют программы семейной, льготной и сельской ипотеки для приобретения жилья на первичном рынке, а также другие совместные предложения банков и застройщиков.

По программе президентской ипотеки государство субсидирует ипотечные ставки до 6,5 процента при покупке квартир в новостройках. Кроме того, с начала августа 2020-го размер первоначального взноса снизился с двадцати до пятнадцати процентов от стоимости жилья. А еще раньше были увеличены лимиты на сумму кредита. В Кузбассе же в июле региональное правительство заключило соглашение с банками, строительными компаниями и крупными работодателями, еще больше смягчившее условия для заемщиков. Работодатели подписались под тем, что готовы возмещать своим сотрудникам часть суммы первоначального взноса, застройщики - предоставлять хотя бы трехпроцентную скидку либо компенсировать ставку по банковскому кредиту. К слову, сегодня ипотечные программы в регионе реализуют минимум десять крупных игроков финансового рынка.

- Эта инициатива существенно расширила возможности работодателей по поддержке сотрудников, и наше предприятие еще летом начало формировать список желающих стать участником программы льготной ипотеки. При рассмотрении заявок рабочая комиссия принимает во внимание стаж, профессиональные заслуги и трудовую дисциплину работников, - сообщили в пресс-службе ООО "Кузбасский СКАРАБЕЙ" (одного из участников четырехстороннего соглашения). - Наше предприятие занимается переработкой бумажного вторсырья, и сейчас реализует масштабный проект строительства второй производственной линии, с запуском которой будет организовано до 120 новых рабочих мест. Учитывая специфику производства, планируем привлекать специалистов из других городов Кузбасса, а также из соседних регионов. Так что вопрос обеспечения жильем иногородних сотрудников станет одним из ключевых. Потому участие в программе президентской ипотеки - дополнительное преимущество релокации персонала.

Как сообщили в областном управлении по взаимодействию с организациями финансового рынка, за девять месяцев 2020-го кузбассовцы оформили 17,5 тысячи ипотечных договоров в общей сложности почти на тридцать миллиардов рублей. При этом 3,3 тысячи договоров на 6,6 миллиарда рублей (22 процента от всех выданных кредитов) заключили в отношении жилья в новостройках, и 14,2 тысячи на сумму 23,2 миллиарда рублей (78 процентов) - в отношении "вторички". Однако темпы роста первичного рынка в этом году оказались значительно выше темпов роста вторичного. Объемы кредитования в первом случае увеличились за год в полтора раза, тогда как во втором - всего на девять процентов.

- Именно увеличение спроса на новостройки помогает развивать жилищное строительство и экономику в целом. И программы постоянно меняются, расширяются, становятся удобнее для граждан, - отметила начальник областного управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Вера Гончарова. - Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам благодаря госпрограммам и снижению ключевой ставки Центробанка РФ уменьшились с 9,01 процента в начале года до 7,25 процента на конец августа. При этом, исходя из своей кредитной политики, многие банки сейчас предлагают ставки даже ниже предусмотренных госпрограммами, создавая более привлекательные условия для заемщиков. Мы рассчитываем, что весь комплекс мер, который на сегодняшний день предпринимают органы власти вместе с застройщиками и банковским сектором, позволит еще большему числу кузбассовцев улучшить свои жилищные условия и переехать в новое комфортное жилье.

Вместе с тем та же льготная ипотека по программе "Комплексное развитие сельских территорий" предполагает разные варианты решения жилищной проблемы. А именно: покупку квартиры на вторичном рынке, приобретение дома с участком либо участка под строительство. И, как уточнили в региональном минсельхозе, этими возможностями воспользовалось уже более 490 кузбасских семей, а общий объем кредитования составил 777,5 миллиона рублей. Больше всего заявок поступает из Кемеровского, Прокопьевского, Промышленновского и Яшкинского муниципальных округов. Всего же в списке территорий, на которые распространяется действие программы, 1090 сельских населенных пунктов и агломераций.

Кстати

Минфин РФ подготовил и внес в правительство проект постановления о продлении программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых до 31 декабря 2021 года. Общую сумму выдаваемых кредитов предполагается увеличить с 900 миллиардов до 2,8 триллиона рублей. По предварительным оценкам, дополнительно может быть выдано 354 тысячи кредитов на 1,1 триллиона рублей.