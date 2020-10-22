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22.10.2020 13:29
Рубрика: Власть

В Новосибирске летом 2021 года запустят новую дорогу по улице Петухова

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске на улице Петухова сдан второй участок автодороги протяженностью 780 метров - от жилого дома №95 на улице Петухова до дома №2 на улице Николая Сотникова.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, работы выполнены раньше срока и сверх планов этого года. Это стало возможно благодаря дополнительным средствам, полученным в середине лета по федеральной программе "Жилье".

Фото: Татьяна Кравченко
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- Эта программа позволяет получать федеральное финансирование для развития инфраструктуры, если выполнены определенные условия. 142 миллиона рублей из выделенных средств решено направить на строительство второго этапа дороги по улице Петухова, - рассказал глава города. - За полтора месяца здесь сформировано дорожное "корыто", в которое уложен песок, щебень и несколько слоев асфальтобетонного покрытия. Работы практически завершены, уже ведется обустройство тротуаров.

Всего дорожным строителям предстоит выполнить работы на 1,7 километра. Новая автодорога по улице Петухова будет четырехполосной, ширина проезжей части - 15 метров. Вдоль дороги обустроят тротуары шириной три метра.

Работы на втором этапе ведет подрядная организация "СтройСити". Параллельно продолжается строительство первого участка дороги протяженностью 700 метров - от железнодорожного переезда до дома № 95 на улице Петухова. По контракту работы рассчитаны на три года, они стартовали в 2019 году. Стоимость проекта - более 190 миллионов рублей.

Как пояснил главный инженер Управления дорожного строительства города Константин Климов, сложным оказался подготовительный этап, так как на участке много различных коммуникаций, которые пришлось переносить. Представители генерального подрядчика - "НовосибирскАвтоДор" - сообщили, что на сегодняшний день построена ливневая канализация, газопровод, проложены сети водопровода.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

- В ноябре строители начнут отсыпку щебнем данного участка. Весной следующего года приступим к его асфальтированию. Таким образом, в 2021 году будет окончательно оформлен въезд в микрорайон со стороны Советского шоссе. Движение по новому участку дороги планируем запустить следующим летом, - подчеркнул Анатолий Локоть.

Также в проект включено строительство третьей очереди автодороги - от дома №2 на улице Николая Сотникова в сторону микрорайона "Просторный" (230 метров).

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