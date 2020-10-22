В этом году по программе содействия добровольному возвращению соотечественников в Россию в Омскую область переселились 1,8 тысячи человек. В прошлом году их было 4,4 тысячи. Причиной столь ощутимого снижения стала пандемия. Чтобы стабилизировать ситуацию, местные власти вводят новые стимулы для участников программы.

Проект реализуется в регионе более десяти лет. За это время в Омскую область переехали сорок тысяч жителей иностранных государств.

- Судя по посещению наших онлайн-ресурсов и обращениям на прямые линии, интерес к региону у добровольных переселенцев остается устойчивым. Как только коронавирус отступит, реализация программы активизируется, - отметила в беседе с корреспондентом "РГ" руководитель департамента по труду министерства труда и социального развития Омской области Марина Хамова. - Для этого региональные власти вводят новые стимулы. В частности, к основному пакету льгот добавилась единовременная выплата для врачей, учителей, специалистов АПК, переезжающих жить и работать в сельскую местность, в размере пятидесяти тысяч рублей. Если в семье соотечественников папа - врач, мама - учительница, а сын - агроном, то ее получат все трое. А социальная выплата для предпринимателей-переселенцев, решивших открыть свое дело, выросла с 220,8 тысячи до 334 тысяч рублей.

В области идут навстречу и иностранным гражданам, которые переезжают в регион вне программы, но могли бы в ней участвовать. В такой ситуации оказалась многодетная семья, прибывшая в Черлакский район из Казахстана. Процедура оформления гражданства зависла на два года, и это повлекло ряд бытовых и социальных проблем. С просьбой помочь новоселы обратились к главе региона и вскоре стали участниками программы переселения соотечественников.

- Нам пообещали оперативно, в течение считанных месяцев, оформить гражданство. Взяли над нами шефство, проконсультировали по всем вопросам. Сообщили о мерах господдержки и о подъемных, которые для нас - большое подспорье, - говорит глава семейства Александр Новиков. - Я уже работаю слесарем в местной котельной и параллельно учусь в Сибирском профессиональном колледже по специальности "Механизация сельского хозяйства". Купили домашнюю живность, ульи. Проблемы с устройством семерых ребятишек в школу и детский сад решены. Ждем восьмого.

В районах Омской области вводят для переселенцев дополнительные меры поддержки. Например, в Азовском районе власти предоставляют им служебные квартиры, бесплатную землю под строительство дома, помогают обустроить быт.

Переселенцы утверждают, что гостям в районе действительно рады.

- Мы приехали в Азово из Кокчетавской области и ни разу не пожалели. Никакой волокиты с оформлением документов, трудоустройством. Я работаю строителем, жена - фармацевтом. Трое детей посещают школу, двое - детский сад, - поделился опытом участник программы Вячеслав Дергаус. - Сейчас хотим перевезти родителей, и тогда вся семья будет в сборе.

- Большинство участников программы - образованные, трудолюбивые, семейные граждане, много молодежи. Причем их квалификация растет. В последние годы доля переселенцев с высшим и средним специальным образованием увеличилась с 77 до 95 процентов, - сообщила руководитель областного департамента по труду Марина Хамова. - При желании каждый соотечественник может пройти бесплатное профессиональное обучение по 200 образовательным программам региональной службы занятости. В том числе курс начинающего предпринимателя. Для удобства переезжающих на нашем портале открыта страница "Соотечественники", которая позволяет посетить с виртуальной экскурсией любой район Омской области, познакомиться с его возможностями, найти контакты.

Тем временем в Исилькуль отправилась семья радиоинженера и учительницы иностранного языка, воспитывающая шестерых детей. В Омск вместе с женой, сыном и родителями прибыл молодой электромеханик. Штат одной из школ пополнил многодетный педагог-психолог. Агрономом в СПК "Большевик" принят третьекурсник Омского аграрного университета, который тоже решил поменять иностранный паспорт и связать свою судьбу с Сибирью. И список можно продолжить.

Справка РГ

Соотечественникам, переезжающим в регион из-за рубежа, из федеральной казны выплачивают подъемные: двадцать тысяч рублей участнику госпрограммы и по десять тысяч - каждому члену его семьи. Компенсируют расходы на госпошлину и переезд. Участник программы получает также региональную помощь - единовременную выплату в размере двенадцати тысяч рублей плюс шесть тысяч на каждого члена семьи. Предусмотрено пособие на аренду жилья - 38 тысяч рублей. Врачи, учителя и специалисты агрокомплекса, выбирающие для местожительства село, получают подъемные в размере пятидесяти тысяч рублей. Социальная выплата предпринимателям на открытие дела составляет 334 тысячи рублей.