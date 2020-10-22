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22.10.2020 11:11
Рубрика: Власть

В самом большом дворе Новосибирска создали комфортные условия

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске завершено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №3, 5 и 7, расположенных на улице Лесосечной в Нижней Ельцовке Советского района. Работами была охвачена площадь свыше 73 тысяч квадратных метров.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- Это самый большой объект благоустройства придомовых территорий в городе. Самый трудный - и по капиталоемкости, и исполнению, техническим решениям, которые пришлось применять, - отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания. - За два года на улице Лесосечной удалось создать комфортные условия для отдыха, занятий спортом и игр с детьми.

В трех домах проживает более трех тысяч человек. Одна из них - Лидия Хитченко, переехавшая сюда в 1999 году.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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- Здесь болотистая местность, дома находятся в низине. Поэтому вся вода сверху стекала к нам во дворы. Мы неоднократно жаловались на это. Во дворе стояло непонятное сооружение, под крышей которого собирались любители выпить, - рассказала о состоянии территории Лидия Хитченко. - Сейчас у нас установили лавочки, будем сидеть на них, любоваться на природу. Благо рядом с домом и речка, и зеленые насаждения, и утиная заводь.

- Сейчас трудно поверить в то, что здесь не было ни дорог, ни парковок - ни одной на три дома. Дома строились в советское время, и, конечно, никто не предполагал, что будет столько автомобилей, - говорит Николай Шабельников, проживающий в доме № 3. - Огромную территорию заасфальтировали, сделали нормальный проезд, несколько больших парковок. Мы все время общались со строителями, высказывали им свои пожелания. Все учтено.

По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Перязева, жители неоднократно жаловались на подтопления. Это серьезная проблема, так как из-за грунтовых вод сырость стояла в подвалах домов. Поэтому первым делом необходимо было сделать систему водоотведения, включая ливневую канализацию.

- К работам приступили в прошлом году. Здесь были старые бетонные плиты, их полностью заменили. Асфальт уложен на площади 20 тысяч квадратных метров, расширены проезды, отремонтированы поребрики, сделаны парковки, пешеходные дорожки. Это технически сложный объект. Нужно было установить подпорные стены, лестницу, чтобы люди не спускались по газонам, восстановить ливневую канализацию. Сегодня вода уходит и не задерживается. Мы проверяли несколько раз, - доложил мэру Дмитрий Перязев.

- Проведена большая работа, все сделано качественно, результат говорит сам за себя. Хорошо поработали и геодезисты, и строители, - добавил председатель совета дома Андрей Бобровский. - После того, как получим завершенный план благоустройства, разметим, где досадить деревья, поставить урны.

Специалисты субподрядной организации "СТС-плюс" отметили сложности в работах. Жилой комплекс большой и расположен в низине. Пришлось бетонными плитами укреплять основание территории, устанавливать дождеприемники, колодцы. Впечатляет площадь заасфальтированного выезда из жилых домов к Бердскому шоссе.

Фото: Татьяна Кравченко

Во дворах появились широкие тротуары, новые детские игровые площадки, зоны для спокойного и активного отдыха. В будущем жильцы планируют высадить новые деревья, что позволит дополнительно уплотнить водянистую почву.

Всего на благоустройство данного объекта направлено почти 60 миллионов рублей, из которых 55 миллионов выделены муниципалитету по федеральной программе "Создание комфортной городской среды", еще свыше 4,5 миллиона рублей - из городской казны по муниципальной программе "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы.

- Одним из приоритетов развития города является благоустройство придомовых территорий. В этом году на всех 37 объектах, включенных в план, благоустройство завершено: уложен асфальт, обустроены парковки, тротуары, сделаны газоны. В восьми дворах осталось установить малые игровые формы. На следующий год будет сформирована новая программа, - сообщил мэр Анатолий Локоть.

Справка "РГ"

В 2019 году в рамках муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска" на 2016-2020 годы подрядной организацией СК "АНИС" выполнены работы по оборудованию подпорных стенок и лестничных маршей на ул. Лесосечной на сумму 491,49 тысячи рублей. Подрядная организация "НовосибСтройПроект" оборудовала территорию подпорными стенками и лестничным маршем на сумму 353,21 тысячи рублей. В 2020 году подрядная организация "Монолит" отремонтировала проезды, пешеходные дорожки на 3,8 миллиона рублей.

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