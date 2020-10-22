В Томске создали светодиодный прибор для лечения депрессии

Специалисты Томского политехнического университета совместно с коллегами из НИИ психического здоровья Томского НИМЦ разработали уникальный прибор для лечения депрессии с помощью света.

Как передает пресс-служба Минобрнауки РФ, аналогов устройства в России нет. На данный момент готов опытный образец светодиодного устройства, который работает по технологии, создающей сбалансированный спектр светового потока интенсивностью до 10 тысяч люкс.

Такой прибор позволяет проводить терапию даже в случае, если у пациента выявлена непереносимость лекарств, в период беременности или грудного вскармливания. Терапию светом называют самым "физиологически дружественным" способом лечения депрессивных расстройств.

Они широко распространены в современном мире, особенно это касается сезонных депрессий. Например, осенью и зимой могут проявляться так называемые атипичные депрессивные симптомы: увеличение продолжительности ночного сна, дневная сонливость, предпочтение углеводистой пище, усиление аппетита и увеличение веса тела.

Кроме того, человек ощущает общую слабость и ухудшение самочувствие в вечернее время. Считается, что важную роль в развитии сезонной депрессии играет дефицит яркого света, что особенно актуально для жителей Сибири.

- При использовании приборов данного типа можно достичь ускорения ответа на стандартную антидепрессивную терапию и снижение случаев резистентной к терапии депрессии, - отмечает один из разработчиков устройства, ведущий научный сотрудник отделения аффективных состоянии НИИ психического здоровья Томского НИМЦ Герман Симуткин.

По словам ученого, накапливающиеся сегодня данные подтверждают, что терапия ярким светом может быть эффективна и в случае несезонной депрессии, а механизм ее действия не ограничивается только влиянием на синтез мелатонина и является более комплексным и сложным.