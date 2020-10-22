Для первой цифровой подстанции Ставрополья доставили трансформаторы

Сегодня на площадку цифровой подстанции Ставрополья, которую "Россети Северный Кавказ" строят в городе Михайловске, доставили силовые трансформаторы. Оборудование оснащено устройствами автоматического регулирования напряжения.

Мощность двух важнейших агрегатов составляет 50 МВА. В дальнейшем это увеличит мощность энергообъекта почти в четыре раза, что обеспечит дополнительный резерв для подключения новых потребителей.

Важнейшим этапом строительства новой подстанции станет оснащение питающего центра высокотехнологичным цифровым оборудованием отечественного производства. Здесь будут установлены комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией, а также комплекс микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики.

"Современные технические решения позволят дистанционно управлять энергообъектом и оперативно реагировать на нештатные ситуации. В результате - значительно повысится надежность энергоснабжения потребителей", - отметил директор филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" Игорь Демчак.

Сегодня строительство нового цифрового питающего центра идет стремительными темпами. Объект возводится взамен действующей устаревшей подстанции 35/10 кВ "Аэропорт", которая впоследствии будет демонтирована.

На реализацию цифрового проекта компания направит свыше 683 миллионов рублей.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"