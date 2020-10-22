Министр здравоохранения Кабардино-Балкарии заболел коронавирусом

Новости

Сергей Нарышкин прибыл во Дворец независимости Минска 11:22
Появилось видео извержения вулкана на Камчатке 11:09
В Приморье произошел разлив нефтепродуктов 11:04
Картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали на аукционе за 10 млн долларов 10:53
Путин направил приветствие участникам межпартийного форума ШОС+ 10:51
ВЦИОМ: Россияне хорошо информированы о нацпроектах 10:46
Макгрегор признался, что нанес запрещенный удар в поединке с Хабибом 10:38
Мяч игрока "Краснодара" претендует на лучший гол тура в Лиге чемпионов 10:35
В Иране отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в США 10:09
Новый способ маскировки от спутников запатентовали в России 09:56
Еще 2519 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:42
Подписано постановление о создании культурных центров в поселках ДФО 09:21
Студента из Камеруна обворовали на автовокзале 09:10
Наталья Сергунина: Более 180 некоммерческих организаций получат гранты мэра Москвы 08:56
Зенитная система С-400 установила рекорд меткости 08:49
Минобрнауки: Общежития вузов не станут расселять из-за коронавируса 08:41
Более 4 тысяч москвичей стали донорами плазмы с антителами к COVID-19 08:30
Названо заболевание, которое снижает риск заражения COVID-19 08:15
Авиакомпании попросили у правительства 50 миллиардов рублей 08:11
В Росгвардии прокомментировали задержание бывшего замглавы ведомства 06:48
Экипаж МКС на "Союзе МС-16" успешно вернулся на Землю 06:08
Международный экипаж МКС успешно вернулся на Землю 05:55
Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах питания 05:37
На камчатском вулкане Безымянный началось извержение 05:19
Авиагруппа отправилась к месту посадки космического корабля "Союз МС-16" 04:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
22.10.2020 11:02
Рубрика: Общество

Министр здравоохранения Кабардино-Балкарии заболел коронавирусом

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Пресс-служба минздрава КБР Фото: Пресс-служба минздрава КБР
Фото: Пресс-служба минздрава КБР

В Кабардино-Балкарии из-за коронавируса изолировали главу регионального Минздрава Рустама Калибатова. Как сообщается в официальном аккаунте Instagram министерства, чиновник продолжает работать дистанционно.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
За сутки в России подтвержден 15 971 случай COVID-19 в 85 регионах

- Сегодня в интернет-пространстве появилась информация о том, что министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов заболел коронавирусом, и, к сожалению, это, действительно, так. Рустам Михайлович сейчас находится дома, - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, болезнь у министра протекает в средней форме тяжести, он не покидает свой дом и полностью ограничил контакты.

По данным на 22 октября в Кабардино-Балкарии выявлены 9 293 случая коронавируса, скончались 125 человек. За последние сутки прирост заболевших составил 95 человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Специалист Минздрава призвал не делать КТ на всякий случай
Путин назвал вакцинацию от коронавируса задачей номер один
Авиакомпании попросили у правительства 50 миллиардов рублей
Льготников с правом на бесплатные лекарства объединят в единый регистр
Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах питания
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах