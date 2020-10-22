Министр здравоохранения Кабардино-Балкарии заболел коронавирусом

В Кабардино-Балкарии из-за коронавируса изолировали главу регионального Минздрава Рустама Калибатова. Как сообщается в официальном аккаунте Instagram министерства, чиновник продолжает работать дистанционно.

- Сегодня в интернет-пространстве появилась информация о том, что министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов заболел коронавирусом, и, к сожалению, это, действительно, так. Рустам Михайлович сейчас находится дома, - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, болезнь у министра протекает в средней форме тяжести, он не покидает свой дом и полностью ограничил контакты.

По данным на 22 октября в Кабардино-Балкарии выявлены 9 293 случая коронавируса, скончались 125 человек. За последние сутки прирост заболевших составил 95 человек.