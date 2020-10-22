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22.10.2020 10:55
Рубрика: Экономика

Начался эксперимент по использованию лазеров в кадастровых работах

Текст: Марина Трубилина
Эксперимент по внедрению технологии трехмерного лазерного сканирования при проведении комплексных кадастровых работ проводится в Дагестане, сообщает Росреестр. Проект был запущен в развитие поручения премьер-министра Михаила Мишустина, которое он дал руководителю Росреестра на встрече с молодыми учеными в сентябре.

Новое оборудование используется для проведения комплексных кадастровых работ Махачкале, в Гунибском, Казбековском, Сулейман-Стальском районах республики. До декабря нынешнего года с помощью лазерного сканирования должны быть проведены кадастровые работы в отношении 8,5 тысячи земельных участков и 5,5 тысячи строений.

Фото: iStock
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"Такой способ позволит повысить эффективность проведения комплексных кадастровых работ, точность измерений и снизить трудозатраты на обработку полученных данных", - сообщил по итогам первых результатов эксперимента руководитель Росреестра Олег Скуфинский. В сравнении с геодезическим методом современные технологии повышают производительность аэросъемки. По итогам эксперимента будут подготовлены предложения по масштабированию полученных результатов на территории всей России.

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