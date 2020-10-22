"Россети Северный Кавказ" выявили в Ингушетии громадные хищения энергии

Новости

Захарова посоветовала россиянам воздержаться от поездок за границу 17:23
Пожилые москвичи проводят самоизоляцию с проектом "Московское долголетие" 17:13
Видео: В Волгограде БМП с солдатами протаранила забор аэропорта 17:10
Классическое фэнтези Джорджа Лукаса "Уиллоу" станет сериалом 17:04
Отряд боевых кораблей Северного флота вышел в Эгейское море 17:00
Пенсионерам с Севера оплатят часть поездки за рубеж 16:39
Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева не стали сажать за аферы с премиями 16:32
Джаред Лето вернется к роли Джокера 16:30
Эксперты обсудят, возможно ли высшее образование в онлайне 16:18
Льгота для сирот при поступлении в вузы станет бессрочной 16:13
На Урале наказали туристку, вовремя не сдавшую тест на COVID-19 16:12
Мишустин посмертно наградил медработников, помогавших больным с коронавирусом 16:08
Актрису Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище 16:01
Хуснуллин: Цифровые технологии снижают себестоимость строительства 15:51
Михаил Шац переболел COVID-19 в Коммунарке 15:50
В Петербурге пенсионерка обменяла квартиру на собаку 15:49
Петербург предупредили о рисках из-за таяния льдов Антарктиды 15:33
В Уфе нашли нарушения в работе пансионата, где погиб пенсионер 15:23
Жителям осажденного Севастополя вернут статус ветеранов ВОВ 15:07
В Петербурге без вести пропали трехлетний мальчик и его отец 14:56
Британцы могут остаться без традиционной рождественской индейки 14:45
Борис Гребенщиков выпустил альбом в поддержку подопечных "Ночлежки" 14:29
Нарышкин: Власть в Беларуси пытаются сменить неконституционными методами 14:17
Магнуссен объявил об уходе из "Хааса" вслед за Грожаном 14:15
Аэропорт Симферополь запустит лоукост-рейсы из Москвы 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
22.10.2020 16:58

"Россети Северный Кавказ" выявили в Ингушетии громадные хищения энергии

365 случаев неучтенного потребления электроэнергии пресекла компания "Россети Северный Кавказ" в зоне функционирования филиала "Ингушэнерго" в январе - сентябре 2020 года.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

За девять месяцев усиленного технического аудита энергетики вернули 21 миллион киловатт-часов - объем ресурса, равный годовым энергозатратам 11 крупных промышленных потребителей республики: заводов по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов "АТМ", экструзионных профилей из алюминиевых сплавов "РИАК", сборно-монолитного бетона, минеральной лечебно-столовой воды "Ачалуки", высокогорной ледниковой воды "Обанхи", АО "Назрановский Хлебозавод", ООО "Технология и материалы", ООО "Техстрой", "Неон", ОАО "РН "Ингушнефть", "Кирпичного завода".

"Чтобы был понятен масштаб "аппетита" энерговоров, поясню: в денежном эквиваленте объем обнаруженного неучтенного потребления равен 134,4 миллиона рублей.  Это сумма более чем на 100 процентов превышает финансирование ремонтной программы филиала в 2020 году. Причем доля населения в итоговой цифре занимает порядка 10 процентов, а 90 процентов - 19 миллионов украденных киловатт на 129 миллионов рублей - приходится на юридические лица. Что мы получаем? Пенсионеры, врачи, учителя, рабочие, ежемесячный доход которых, как правило, ограничен суммой в три-четыре десятка тысяч рублей, выбирают честный расчет с гарантирующим поставщиком энергоресурса. А представители бизнес-сообщества готовы пойти на любые ухищрения, лишь бы избежать оплаты за электроэнергию. А говоря по факту - своровать. И отношение к таким потребителям будет соответствующим", - заявил заместитель директора филиала "Ингушэнерго" по развитию и реализации услуг Ислам Гандалоев.

По каждому выявленному факту хищения специалисты составили акт о безучетном потреблении. Нарушившие закон абоненты заплатят существенно больше стоимости электроэнергии, полученной законным путем (сумма возмещения будет рассчитана исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней его проверки). Кроме того, энерговоры оплатят штраф, предусмотренный действующим законодательством.

Кстати

Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное подключение к сетям, а также безучетное использование электроэнергии влечет административный штраф для граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; для юридических лиц ? от 100 до 200 тысяч рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

Главное сегодня

Песков назвал безосновательными обвинения РФ в связи с выборами в США
Мишустин посмертно наградил медработников, помогавших больным с коронавирусом
Правительство сделает путевки в санатории более доступными для работающих
Кремль объяснил визит Нарышкина в Минск сотрудничеством в рамках СГ
Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России