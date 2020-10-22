"Россети Северный Кавказ" выявили в Ингушетии громадные хищения энергии

365 случаев неучтенного потребления электроэнергии пресекла компания "Россети Северный Кавказ" в зоне функционирования филиала "Ингушэнерго" в январе - сентябре 2020 года.

За девять месяцев усиленного технического аудита энергетики вернули 21 миллион киловатт-часов - объем ресурса, равный годовым энергозатратам 11 крупных промышленных потребителей республики: заводов по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов "АТМ", экструзионных профилей из алюминиевых сплавов "РИАК", сборно-монолитного бетона, минеральной лечебно-столовой воды "Ачалуки", высокогорной ледниковой воды "Обанхи", АО "Назрановский Хлебозавод", ООО "Технология и материалы", ООО "Техстрой", "Неон", ОАО "РН "Ингушнефть", "Кирпичного завода".

"Чтобы был понятен масштаб "аппетита" энерговоров, поясню: в денежном эквиваленте объем обнаруженного неучтенного потребления равен 134,4 миллиона рублей. Это сумма более чем на 100 процентов превышает финансирование ремонтной программы филиала в 2020 году. Причем доля населения в итоговой цифре занимает порядка 10 процентов, а 90 процентов - 19 миллионов украденных киловатт на 129 миллионов рублей - приходится на юридические лица. Что мы получаем? Пенсионеры, врачи, учителя, рабочие, ежемесячный доход которых, как правило, ограничен суммой в три-четыре десятка тысяч рублей, выбирают честный расчет с гарантирующим поставщиком энергоресурса. А представители бизнес-сообщества готовы пойти на любые ухищрения, лишь бы избежать оплаты за электроэнергию. А говоря по факту - своровать. И отношение к таким потребителям будет соответствующим", - заявил заместитель директора филиала "Ингушэнерго" по развитию и реализации услуг Ислам Гандалоев.

По каждому выявленному факту хищения специалисты составили акт о безучетном потреблении. Нарушившие закон абоненты заплатят существенно больше стоимости электроэнергии, полученной законным путем (сумма возмещения будет рассчитана исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней его проверки). Кроме того, энерговоры оплатят штраф, предусмотренный действующим законодательством.

Кстати

Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное подключение к сетям, а также безучетное использование электроэнергии влечет административный штраф для граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; для юридических лиц ? от 100 до 200 тысяч рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"