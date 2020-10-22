В Осетии начали реконструкцию древнейших православных храмов

В рамках подготовки к празднованию 1100-летия крещения Алании в Северной Осетии в начались работы по реконструкции Зругского храма, одного из древнейших в России. Он расположен на высоте 2122 метра над уровнем моря, являясь едва ли не самым высокогорным в стране.

- Уникальность этого объекта в том, что он - один из самых древних храмов на территории современной России. Был построен в начале XI века, - рассказывает директор Института истории и археологии Республики Северная Осетия - Алания, доктор исторических наук, профессор Руслан Бзаров. - Возведением Зругского храма средневековая Аланская держава утверждала здесь государственную религию - духовную основу порядка и царской власти. Это был оплот христианства на Северном Кавказе в то непростое время. И храм выполнил свое предназначение - православная традиция в этих краях не прервалась даже после падения Аланского царства. Это произошло в конце XVI века. По архитектурному типу Зругский храм - это базилика, зальная церковь, стены которой были покрыты фресковой росписью. Своды ее, к сожалению, не сохранились до нашего времени.

Сейчас в ущелье, где располагается полуразрушенный храм, в районе реки Зругдон, уже 200 лет не живут люди. Туда, на границу с Грузией, наведываются только туристы, историки и археологи. Тем не менее, храм имеет статус объекта федерального значения и его планируется полностью восстановить.

- К счастью, для этого имеется веский повод - подготовка к 1100-летию крещения Алании, - рассказывает председатель Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия в Северной Осетии Эмилия Агаева. - Сейчас ведутся подготовительные работы, в первую очередь связанные с берегоукреплением утеса, на котором расположен Зругский храм. Протекающая рядом река Зругдон размывает берега, что приводит к сползанию почвы и разрушению стен храма. И только после этих работ начнется реставрация самого здания.

По словам Эмилии Агаевой, общая сумма, которая будет потрачена на реконструкцию, прокладку дороги и берегоукрепление, составляет около 65 миллионов рублей, из которых 10 процентов - это средства республиканского бюджета. Остальное финансируется из федеральных источников. Кроме Зругского храма в рамках подготовки к 1100-летию крещения Алании приводят в порядок также Осетинскую церковь во Владикавказе и храм Святого Георгия.

Уникальность этого объекта в том, что он - один из самых древних храмов на территории современной России. Был построен в начале XI века

Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии

- Сейчас идут все подготовительные мероприятия к празднованию этой большой даты, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, - рассказывает вице-премьер РСО - Алания Ирина Азимова. - Они разделены на два больших направления. Первое - это организация массовых мероприятий, выставок, фестивалей. Второе - реставрация объектов культурного наследия, которые связаны с историей христианства и культуры Алании. Среди последних много значимых, я бы сказала, культовых для Осетии объектов, имеющих в том числе федеральный статус. В общей сложности будет реконструировано 14 исторических зданий и сооружений. В 2020-2021 годах приведем в порядок дом-музей основателя осетинской литературы Коста Хетагурова. Планируется отреставрировать два важных объекта в Ирафском районе, в средневековых селах Фараскатта и Кумбулта. Надзор за действиями подрядчиков осуществляет наш комитет. Среди массовых мероприятий, приуроченных к празднованию 1100-летия крещения Алании, можно выделить две важные выставки - "Аланы. Истоки цивилизации" и "Сокровища аланских князей". Это межмузейные и даже международные проекты. Они организуются совместно с Эрмитажем и другими музеями и пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Владикавказе.