Завершается строительство стратегической трассы Владикавказ - Моздок

В республике Северная Осетия - Алания завершают строительство автотрассы, которая соединит Владикавказ и Моздок. Эта дорога имеет огромное значение для всего Юга России, поскольку станет кратчайшим и самым удобным путем из центральных регионов страны в Закавказье. А в Осетии она соединит два района республики, которые остро в этом нуждаются, с Владикавказом, что в несколько раз повысит товарооборот региона.

- Полностью завершить строительство трассы планируется уже к концу этого года, - рассказывает председатель комитета дорожного хозяйства РСО - Алания Тариэль Солиев. - Сейчас на 80 процентов готово основное дорожное покрытие - грунтовая "подушка", или, на языке строителей, "одежда" дороги. Сверху на нее кладется асфальт. Общий объем вложений в строительно-монтажные работы составил 2,1 миллиарда рублей, из которых 93 процента - это федеральные средства и семь процентов - деньги из бюджета республики.

Идея создания этой дороги давно витала в воздухе, но только главе Северной Осетии Вячеславу Битарову удалось воплотить ее в жизнь. Его инициативу активно поддержали президент и правительство России.

Власти республики прогнозируют немедленный экономический эффект после введения трассы в эксплуатацию. Многократно увеличится грузопоток и товарообмен между столицей республики и Моздокским районом, проще будет передвигаться и самим жителям. Но главное - автодорога окажется кратчайшим путем от регионов Юга России ко всем республикам Закавказья. Одновременно тут затрагиваются и вопросы безопасности страны, потому что в случае необходимости новая транспортная магистраль будет самым удобным путем переброски войск или их снабжения. Учитывая все это, трасса Хурикау - Малгобек - Моздок (от Владикавказа к Моздоку) имеет, без преувеличения, стратегическое значение.

Исторические данные свидетельствуют о том, что еще в ХVIII веке в Российской империи нулевой километр Военно-Грузинской дороги начинался от Моздока, что говорит о первостепенном значении этого участка трассы от Моздока до Владикавказа. Но в конце XX века дорога пришла в запустение. Последние 25 лет она не эксплуатируется. Это немедленно повлияло на экономические, социальные и демографические показатели Моздокского района Северной Осетии.

Власти республики прогнозируют немедленный экономический эффект после введения трассы в эксплуатацию

С 1991 года там на 95 процентов от прежних объемов упало промышленное производство, а на 61 процент - сельское хозяйство. На 12 процентов снизилось число коренного русского и на 5,8 процента - осетинского населения. Одной из главных причин всех этих процессов являлось отсутствие транспортной артерии, которая обеспечивала бы экономическую связь Моздока с остальной частью республики, являвшейся потребителем всей производимой в районе продукции. Не имея возможности сбыта, заводы и предприятия начали закрываться, население - уезжать в другие города.

По-настоящему оценить важность этой трассы могут, конечно, только те, кто живет на Северном Кавказе. Сейчас въехать на территорию Северной Осетии можно только через соседние республики - Кабардино-Балкарию или Ингушетию. А Моздокский район фактически остается отрезан от основной части Северной Осетии. Его жители, чтобы добраться по делам, например, во Владикавказ, вынуждены делать крюк в 136 километров через КБР и пропускные пункты на границе республик.

- Это все равно что заходить к себе домой через соседей, - рассказывает председатель комитета дорожного хозяйства РСО - Алания Тариэль Солиев. - Вроде и отношения хорошие, но когда делаешь это регулярно, очень неудобно всем. Про нынешнее транспортное сообщение с Закавказьем и говорить не приходится - дорога петляет, проходит через массу населенных пунктов. Это неудобно и водителям большегрузных автомобилей, и местным жителям. Новая дорога на Моздок обходит практически все крупные населенные пункты, что позволяет двигаться, не снижая скорости. Длина реконструируемой части дороги составляет всего 58 километров. Вместо прежних полутора часов из Владикавказа в Моздок можно будет доехать менее чем за час. А дальше - открывается кратчайший путь в центральные регионы страны.

В течение четверти века между Моздоком и Владикавказом не существовало прямой дороги. Это было огромной проблемой, которая теперь решена. Обновленная (а фактически построенная заново) трасса пройдет мимо таких населенных пунктов, как Батако, Хурикау, Малгобек. Дорога будет иметь третью техническую категорию - капитальное асфальтобетонное покрытие и две полосы движения шириной по 3,5 метра.

Кроме трассы от Владикавказа к Моздоку, в этом году в Северной Осетии начинается реконструкция еще двух очень важных для республики дорожных объектов. Это мосты через Терек. Оба были построены еще 50 лет назад и уже не соответствуют современным требованиям и нагрузкам, поскольку каждый день через них проходят сотни большегрузов и легковых автомобилей. Один мост будет капитально обновлен на участке от станицы Архонская до трассы "Кавказ", другой - на дороге Красногорское - Николаевское. На все работы из бюджета будет потрачено около 300 миллионов рублей в рамках федеральной программы "Мосты и путепроводы".

Кстати

За последние шесть лет Северная Осетия значительно прибавила темпы строительства новых и реконструкции старых автодорог. Особенный рывок власти региона сделали в этом году. Если в 2015-м в Осетии построили и отремонтировали всего 41 километр трасс, то в 2020-м - уже 234,8 километра. При этом только в нынешнем году уже построили три капитальных железобетонных моста. Прежде таких темпов строительства в республике не отмечалось.