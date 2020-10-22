Кинофестиваль "Литература и кино" пройдет в Гатчине в ноябре

Кинофестиваль "Литература и кино", который традиционно проходит в Гатчине Ленинградской области в апреле, нынче перенесен на ноябрь. С 19 по 25 ноября впервые он пройдет в онлайн-формате.

- Для нас, как и для наших зрителей, онлайн-формат - новая форма организации фестиваля, - говорит генеральный директор Фонда "Российский кинофестиваль "Литература и кино"" Анна Моденова. - Но мы считаем, что именно она должна дать нашему кинофоруму с богатой историей и сложившимися традициями толчок к внедрению новых идей и задумок. К тому же, именно онлайн-формат позволит в сотни раз увеличить число наших зрителей - ведь кинозал вмещает в себя только 600 человек, а мероприятия кинофестиваля в интернете и по телевидению смогут посмотреть тысячи зрителей, вне зависимости от их местонахождения, здоровья, возможностей, в том числе финансовых, ведь все трансляции будут бесплатными.

В конкурсной программе 7 игровых и 12 неигровых картин, снятых в 2019-2020 годах, это экранизации литературных произведений и документальные киноленты о писателях и их литературно-художественной жизни. Смотреть их на экране гатчинского кинотеатра "Победа" будут только члены жюри, зрители смогут увидеть эти фильмы при условии благоприятной эпидемиологической обстановки в регионе, снятии ограничений. Планируется специальный показ конкурсных фильмов на фестивале следующего года. Среди них - игровые "Гроза" Григория Константинопольского, "Конец сезона" Константина Худякова (по мотивам чеховских "Трех сестер"), "Дневник Анны" Юрия Грымова (по мотивам "Анны Карениной"), документальный "Сорокин трип" Ильи Белова - о писателе Владимире Сорокине.

В жюри фестиваля, которое возглавит режиссер Ирина Евтеева, вошли композитор Ольга Петрова, писатель Валерий Попов, актриса Галина Бокашевская, кинооператор Александр Буров.

Сейчас готовятся к трансляции творческие встречи, выступления признанных мастеров российского кинематографа и начинающих актеров, режиссеров, писателей и поэтов. Кроме того, в рамках кинофестиваля пройдут несколько онлайн-мероприятий в реальном времени в формате круглых столов на темы кино и литературы.

Церемония открытия фестиваля "Литература и кино" состоится 19 ноября, итоги будут подведены 26 ноября. Запланированы также творческая встреча с народной артисткой России Ириной Алферовой и актерами театра и кино Ксенией Алферовой и Егором Бероевым (20 ноября), концертная программа "Баллада о Высоцком" народного артиста России Дмитрия Певцова и "ПевцовЪ-оркестра" (22 ноября). Они будут показаны на официальном сайте кинофестиваля www.likfest.ru, в официальных группах социальных сетей "ВКонтакте" и Instagram, на канале YouTube.

Справка "РГ"

Первый кинофестиваль "Литература и кино" прошел в Гатчине в 1995 году. Это единственный в России кинофорум, в котором участвуют фильмы-экранизации, имеющие литературную основу, а гостями являются кинематографисты и литераторы, представляющие золотой фонд современной культуры.

Гатчинская земля - место историческое и литературное, имеет отношение не только к настоящему, но и к прошлому кино. В 1896 году в Гатчине частично проходили съемки первой документальной ленты, посвященной восшествию на престол Николая II. Всего в этих местах снято более 100 документальных, научно-популярных, художественных фильмов.

История гатчинской земли связана с именами Александра Пушкина, Владимира Набокова, Михаила Салтыкова-Щедрина, Михаила Ипполитова-Иванова, Исаака Шварца, Федора Васильева, Павла Щербова, а Гран-при кинофестиваля - "Гранатовый браслет" - напоминает, что в Гатчине жил и творил Александр Куприн.