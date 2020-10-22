Отряд боевых кораблей Северного флота вышел в Эгейское море

Отряд кораблей и судов Северного флота под командованием капитана 1 ранга Станислава Варика 22 октября завершил деловой заход в греческий порт Пирей. В полдень большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", средний морской танкер "Академик Пашин" и спасательное буксирное судно "Алтай" покинули порт и вышли в Эгейское море.

- Стоянка кораблей и судов Северного флота в Греции продолжалась с 19 сентября, - сообщили в пресс-службе Северного флота. - За три дня североморцы пополнили запасы воды, топлива и продовольствия.

Правда, экипажам кораблей не довелось побывать в Пире, поскольку из-за сложной эпидемической обстановки экскурсии для личного состава были отменены.

Греция стала четвертой страной, которую экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков" посетил за время дальнего похода в Средиземном море. Ранее североморцы совершили деловые заходы в Алжир, Кипр и Сирию.

Поход отряда кораблей Северного флота в Средиземном море продолжится еще около месяца. До конца года они должны вернуться в главную базу флота - Североморск.

Отметим, что БПК "Вице-адмирал Кулаков" действует в Средиземном море с начала августа. За время дальнего похода моряки прошли более 20 тысяч морских миль, отработали задачи нескольких учений по противовоздушной обороне и поиску подводных лодок условного противника.