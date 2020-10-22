Петербуржцам покажут булавку для галстука и шарф Есенина

В музее-квартире Блока представлены портреты Есенина и его современников, их прижизненные издания, фотографии и рисунки, но самая ценная часть экспозиции - личные вещи "певца деревянной Руси" из собрания Государственного музея-заповедника поэта. Это шарф, заколка-булавка для галстука, а также принадлежавшая Есенину икона преподобного Сергия Радонежского.

- Икона была подарена ему великой княгиней Елизаветой Федоровной Романовой, - рассказали в Музее истории Санкт-Петербурга. - Особого внимания также заслуживает необычный портрет поэта, написанный Давидом Бурлюком. Эта работа была подарена Государственному музею-заповеднику Есенина английским есениноведом Гордоном Маквеем.

Как поясняют специалисты, выставка также приурочена к 105-летию первого приезда поэта в Петроград, поэтому рассказывает о знакомстве Сергея Есенина с Петроградом встречах с признанными мастерами литературного слова начала ХХ века, в том числе с Блоком.

Дополняют экспозицию работы художников из музея поэта в селе Константиново, которые изображают родные для Есенина места, и изображения Петербурга 1920-х годов, выполненные поэтом и художником Павлом Радимовым.