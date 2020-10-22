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22.10.2020 12:05
Рубрика: Общество

Город Дно возглавил топ-10 самых матерящихся городов России

Текст: Светлана Цыганкова

Псковский город Дно возглавил антирейтинг городов, в которых чаще всего встречается нецензурная лексика в социальных сетях, блогах и мессенджерах.

Фото: iStock
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Такое исследование провело агентство "Интериум". Эксперты сравнили наиболее распространенные варианты из четырех матерных слов за 1-7 октября нынешнего года и за соответствующий период прошлого.

Кстати, в топовой десятке еще три города Северо-Запада. Это Калининград, он на четвертом месте с индексом 109,3, Санкт-Петербург на пятом месте - 105,22, Мурманск на седьмом - 84,35. Петрозаводск занял девятое место с индексом 82,38.

А вот рекорд установил город Дно: его индекс - 1786,05. В тройке лидеров оказались также Краснодар и Москва.

Кстати, как отмечают в агентстве, все города за год увеличили количество мата на страницах в соцсетях на 91 процент. И предполагают, что это является следствием сложной финансовой ситуации, карантина и эпидемической обстановки.

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