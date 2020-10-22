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22.10.2020 14:56
Рубрика: Происшествия

В Петербурге без вести пропали трехлетний мальчик и его отец

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге объявили в розыск трехлетнего мальчика, которого увез в неизвестном направлении собственный отец.

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Как сообщили в городском Следственном комитете, мальчик 2017 года рождения пропал днем 25 августа 2020 года, через несколько дней после того, как ему исполнилось три года. Он гулял со своим отцом возле дома 77 корпус 1 по Суздальскому проспекту (Калининский район Петербурга). Папа катал ребенка на электросамокате. В какой-то момент они выехали со двора и скрылись. До сих пор их местонахождение неизвестно.

Рост мальчика около 96 сантиметров, волосы русые, глаза карие, на подбородке ямочка. В день пропажи был одет в джинсы, серо-зеленые кроссовки со светящейся подошвой, серый свитер.

По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

Тех, кто что-нибудь знает о местонахождении мальчика и его отца, сотрудники Следственного комитета просят позвонить по телефонам 8 (812) 591-63-71, 570-66-71 или 02.

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