В Петербурге из-за короткого замыкания эвакуировали детсад сад №95 на проспекте Косыгина. В данный момент он возобновил работу. Как сообщили корреспонденту "РГ" в образовательном учреждении, никаких последствий у утреннего ЧП не было.

- На втором этаже здания произошло короткое замыкание в одном из светильников, - пояснили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, - было эвакуировано 84 человека, 50 из них - дети.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, однако для них работы не нашлось - пожара не было. Поэтому после вынужденной прогулки и проверки оборудования детей вернули в группы.