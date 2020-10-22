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22.10.2020 14:48
Рубрика: Происшествия

В Петербурге из-за короткого замыкания эвакуировали детсад

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге из-за короткого замыкания эвакуировали детсад сад №95 на проспекте Косыгина. В данный момент он возобновил работу. Как сообщили корреспонденту "РГ" в образовательном учреждении, никаких последствий у утреннего ЧП не было.

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- На втором этаже здания произошло короткое замыкание в одном из светильников, - пояснили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, - было эвакуировано 84 человека, 50 из них - дети.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, однако для них работы не нашлось - пожара не было. Поэтому после вынужденной прогулки и проверки оборудования детей вернули в группы.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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