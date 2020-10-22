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22.10.2020 15:49
Рубрика: Происшествия

В Петербурге пенсионерка обменяла квартиру на собаку

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге Калининский районный суд вынес приговор троим мужчинам, которые чуть было не лишили пожилую жительницу города квартиры на проспекте Славы, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

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По версии следствия, мужчины выяснили, что в Купчино живет доверчивая пенсионерка, которая любит животных. Участники группы познакомились с пожилой женщиной, вошли к ней в доверие и подарили собаку. Пенсионерка обрадовалась, а мужчины заявили, что собака это не простая, а с документами и родословной. Когда пожилой женщине принесли бумаги на подпись, она не глядя в них расписалась и даже не знала, что на самом деле она поставила свои автографы в договоре купли-продажи квартиры.

В документах было указано, что пенсионерка получила на руки 3,5 миллионов рублей.

Но жилье у женщине не отобрали. Дело в том, что ранее она подписала заявление в Росреестре о том, что без ее присутствия нельзя проводить никаких сделок с ее квартирой. Соответственно, когда троица пришла с доверенностью, у них документы не приняли.

Тем временем мужчинами заинтересовались в полиции. На них завели уголовное дело о мошенничестве. Мужчины не стали отрицать предъявленные им обвинения, в содеянном раскаялись, но объяснять свои действия не стали, отказавшись от дачи показаний. В итоге двух мужчин приговорили к условному сроку 2,9 лет, еще одного - к трем годам лишения свободы условно.

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