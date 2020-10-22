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22.10.2020 13:33
Рубрика: Общество

В Санкт-Петербурге ресторанам запретили работать по ночам

Текст: Алексей Михайлов

Власти Санкт-Петербурга ввели новые "коноравирусные" ограничения. До 29 ноября 2020 года запрещена работа в ночное время заведений общепита, кроме тех, которые находятся на вокзалах, аэропорту и АЗС, сообщили в администрации города.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Также в Петербурге введен запрет на досугово-развлекательную деятельность организаций общественного питания. Аналогичное решение принято относительно деятельности детских игровых комнат площадью более 50 квадратных метров, расположенных на территориях объектов торговли, общепита и в торгово-развлекательных комплексах.

- Передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23.00 вредно, - заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. - Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения.

На 22 октября в Санкт-Петербурге зарегистрировано 697 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в городе обследовали на коронавирус 33 986 человек. Под медицинским наблюдением находится 2 844 человека, из них 68 - в обсерваторе, 1 180 - контактные, 1 596 - на самоизоляции.

Ранее власти заявляли о недовольстве тем, как в заведениях общепита соблюдают правила работы в период пандемии. В начале октября комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга проверил 750 заведений общепита, магазинов и предприятий в сфере услуг. Нарушения выявлены в 370 точках. Наказание за это грозит серьезное: для юридическим лицам штраф может составить от 100 до 300 тысяч рублей, а в случае причинения вреда здоровью - до 1 миллиона.

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