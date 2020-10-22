Военные поисковики и заводские мастера восстановят фронтовой Ил-2

В Ленинградской области военнослужащие поискового батальона ЗВО вместе со специалистами одного из судостроительно-судоремонтных заводов восстанавливают самолет времен Великой Отечественной войны - штурмовик Ил-2. Для этого используют оригинальные детали.

Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, военные поисковики в Ленинградской области обнаружили места падения 18 самолетов Ил-2. Они собрали более ста деталей, частей и механизмов. Среди них и бронекапсула, и фрагменты корпуса, бронирования, и двигатель, а также вооружение.

Как прокомментировал замкомбата по военно-политической работе майор Сергей Румянец, восстановленный в год 75-летия Победы штурмовик Ил-2 станет памятником защитникам неба Ленинграда. Он будет размещен в музее поискового батальона. Здесь же увековечат и память 18 экипажей, самолеты которых обнаружили в Ленобласти.

Кстати, специалисты завода вернут изначальную форму деформированным в результате падения деталям, очистят их от ржавчины, подгонят и соберут конструкции Ил-2.

Ил-2 - советский штурмовик времен Великой Отечественной войны. Самый массовый боевой самолет в истории авиации. Первые самолеты выпустили в феврале 1941 года в Воронеже. Всего сделали более 36 тысяч штурмовиков.