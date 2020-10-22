Аэропорт Симферополь запустит лоукост-рейсы из Москвы

С субботы 24 октября аэропорт Симферополя начинает обслуживать лоукост-рейсы из подмосковного Жуковского и обратно.

Полетную программу Москва-Крым по заниженным в сравнении с обычными рейсами ценам запускает авиакомпания "Уральские авиалинии". Как уточнили в пресс-службе аэропорта, перелеты в рамках лоукост-проекта перевозчика продолжатся до 27 марта.

Рейсы из Жуковского в Симферополь и обратно будут выполняться ежедневно на комфортабельных лайнерах Airbus 320. Время в пути составит около 2,5 часов. Билет из столицы в Симферополь на первый рейс обойдется всего в 2219 рублей, а обратный - в 3199 рублей. В эту стоимость войдут собственно перелета и провоз ручной клади весом не более пяти килограммов. Остальные услуги можно оплатить дополнительно.

В этом зимнем сезоне авиаперевозчик будет впервые выполнять рейсы в Крым сразу из трех столичных аэропортов - Жуковский, Внуково и Домодедово. Кроме этого, авиакомпания продолжит полеты в Симферополь из Екатеринбурга и Сочи.

- Уверен, что новый лоукост-проект будет пользоваться популярностью, а значит количество обслуженных перевозчиком пассажиров на крымском направлении и дальше будет расти, - говорит коммерческий директор аэропорта Сергей Дяйкин.

Как ранее сообщала "РГ", с середины ноября в Симферополь можно будет долететь прямыми рейсами авиакомпании Nordwind из Нижнего Новгорода, Перми, Сургута, Уфы, Челябинска и Тюмени, что раньше было возможно только с мая по ноябрь. Также самолеты из Симферополя будут летать зимой в Краснодар и Воронеж.