Новости

Нарышкин: Власть в Беларуси пытаются сменить неконституционными методами 14:17
Магнуссен объявил об уходе из "Хааса" вслед за Грожаном 14:15
Аэропорт Симферополь запустит лоукост-рейсы из Москвы 14:07
Игорь Сечин: Установление барьеров неприменимо в энергетике 14:02
Авторы "Мира Дикого Запада" экранизируют "Сына" Ю Несбё для HBO 13:59
Прокурор попросила адвокатов Ефремова не критиковать Пашаева 13:57
На Урале задержали петербуржцев с семью килограммами наркотиков 13:57
Песков назвал безосновательными обвинения РФ в связи с выборами в США 13:43
Неизвестные ограбили машину инкассаторов "Банка Грузии" 13:42
Десять научных центров получат гранты на сумму более 200 млн рублей 13:38
Песков не подтвердил разговор Путина с Чубайсом об отставке 13:35
Глава Минздрава уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи 13:33
Немецким спецслужбам разрешат взламывать компьютеры пользователей 13:33
Правительство сделает путевки в санатории более доступными для работающих 13:32
Кремль объяснил визит Нарышкина в Минск сотрудничеством в рамках СГ 13:30
Правительство выделит допсредства на поддержку промышленности 13:29
Мишустин призвал повышать дисциплину при работе над поручениями 13:26
СК начал расследование в отношении и.о. главы Petropavlovsk Мещерякова 13:25
Иркутская область получит 1,3 млрд рублей на жилье для пострадавших от наводнения 13:18
Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca 12:59
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков переведен под домашний арест 12:50
Лукашенко поблагодарил Нарышкина за сотрудничество 12:43
У 217 сотрудников ядерного центра в Снежинске выявили СОVID-19 12:40
Россия показала саперный мини-беспилотник "Стрекоза" 12:22
В Страсбурге отменили рождественскую ярмарку с шатрами 12:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
22.10.2020 14:07
Рубрика: Экономика

Аэропорт Симферополь запустит лоукост-рейсы из Москвы

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

С субботы 24 октября аэропорт Симферополя начинает обслуживать лоукост-рейсы из подмосковного Жуковского и обратно.

Полетную программу Москва-Крым по заниженным в сравнении с обычными рейсами ценам запускает авиакомпания "Уральские авиалинии". Как уточнили в пресс-службе аэропорта, перелеты в рамках лоукост-проекта перевозчика продолжатся до 27 марта.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Аэропорт Симферополь на зиму открыл прямые рейсы в шесть городов

Рейсы из Жуковского в Симферополь и обратно будут выполняться ежедневно на комфортабельных лайнерах Airbus 320. Время в пути составит около 2,5 часов. Билет из столицы в Симферополь на первый рейс обойдется всего в 2219 рублей, а обратный - в 3199 рублей. В эту стоимость войдут собственно перелета и провоз ручной клади весом не более пяти килограммов. Остальные услуги можно оплатить дополнительно.

В этом зимнем сезоне авиаперевозчик будет впервые выполнять рейсы в Крым сразу из трех столичных аэропортов - Жуковский, Внуково и Домодедово. Кроме этого, авиакомпания продолжит полеты в Симферополь из Екатеринбурга и Сочи.

- Уверен, что новый лоукост-проект будет пользоваться популярностью, а значит количество обслуженных перевозчиком пассажиров на крымском направлении и дальше будет расти, - говорит коммерческий директор аэропорта Сергей Дяйкин.

Как ранее сообщала "РГ", с середины ноября в Симферополь можно будет долететь прямыми рейсами авиакомпании Nordwind из Нижнего Новгорода, Перми, Сургута, Уфы, Челябинска и Тюмени, что раньше было возможно только с мая по ноябрь. Также самолеты из Симферополя будут летать зимой в Краснодар и Воронеж.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Песков назвал безосновательными обвинения РФ в связи с выборами в США
Правительство сделает путевки в санатории более доступными для работающих
Кремль объяснил визит Нарышкина в Минск сотрудничеством в рамках СГ
Специалист Минздрава призвал не делать КТ на всякий случай
Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca
Минфин разъяснил, к каким доходам будет применяться НДФЛ по ставке 15%
Как бизнесу пережить коронакризис