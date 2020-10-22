Названы донские районы с наибольшим приростом заболевших коронавирусом

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на очередном заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией перечислил территории, где прирост заболевших превысил за неделю среднеобластной показатель.

Наибольшие темпы прироста за последние две недели отмечены в Азове и Гуково. Далее в списке - города Зверево, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский, Гуково, а также 20 районов - Кагальницкий, Верхнедонской, Родионо-Несветаевский, Тарасовский, Семикаракорский, Волгодонский, Миллеровский, Песчанокопский, Морозовский, Матвеево-Курганский, Красносулинский, Неклиновский, Орловский, Зимовниковский, Шолоховский, Боковский, Милютинский, Усть-Донецкий, Дубовский и Цимлянский.

Глава региона сообщил, что созданы специальные рабочие группы, которые будут выезжать в те районы или города области, где рост заболеваемости в течение трех дней будет расти. Они нацелены проверить эффективность мер, предпринимаемых муниципалитетом для предотвращения распространения инфекции и стабилизации ситуации.

По абсолютному количеству заболевших лидирует Ростов, где проживает миллион человек. За ним следуют Новошахтинск, Гуково, Азов, Каменск-Шахтинский, Шахты, Батайск.

Власти региона вновь напоминают жителям о необходимости соблюдать масочный режим, - чтобы не пришлось вводить жесткие ограничительные меры.

По состоянию на 22 октября, в регионе 27 840 заболевших, из них 297 инфицированы за последние сутки.