Ученых поразила сделанная в Крыму в эпоху бронзы трепанация черепа

Изучая палеоантропологические материалы, полученные во время раскопок кургана у крымского села Льговское в 2017 году, антропологи Института археологии РАН были поражены мастерством хирурга III тысячелетия до нашей эры. Он провел операцию трепанации черепа с филигранной точностью на довольно большом участке кости. Как сообщила пресс-служба Института археологии РАН, исследования черепа заняли несколько лет.

Курган № 2 у села Льговское попал в зону строительства трассы "Таврида" и был исследован экспедицией ИА РАН под руководством Ирины Рукавишниковой в 2017 году. В кургане внушительных размеров - до семи метров в высоту и 45 метров в диаметре - было обнаружено 18 погребений от эпохи бронзы до скифского времени. В центральной части в прямоугольной деревянной конструкции были найдены останки молодого мужчины 20-29 лет, а рядом с ним - два кремневых наконечника стрел и два скребка, указывающие на высокий социальный статус человека. Но больше всего ученых поразили следы хирургического вмешательства на своде черепа. Находка оказалась уникальной, поскольку являет собой пример одной из крупнейших трепанаций эпохи бронзы и удивляет большими размерами и тонкостью работы.

Общий вид погребения. Фото: Ирина Рукавишникова/ Институт археологии РАН

Историкам и археологам и ранее было известно, что операцию трепенации выполняли представители эпох энеолита и различных периодов бронзы на территории Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Нижнего Подонья и Северного Крыма. В прежние годы было найдено около 15 таких черепов с различными прижизненными трепанациями, указавших на распространенность этой медицинской практики.

- Но найденный экземпляр - это пример удивительного искусства древнего мастера-хирурга, который с ювелирной точностью выскоблил каменным орудием довольно большой участок кости, оставив тончайшую, меньше миллиметра толщиной, костную пластинку без смертоносного проникновения в полость черепа, где расположены крупные кровеносные сосуды, - рассказала заведующий лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН, доктор исторических наук Мария Добровольская.

Чтобы сделать достоверное заключение о типе хирургической операции, ученым понадобилось несколько лет. Все сохранившиеся участки были собраны и склеены мастикой, что позволило реконструировать свод черепа и составить общее представление о проведенной операции. К сожалению, из-за отсутствия части фрагментов и разрушения тонких костных пластинок антропологи не смогли восстановить череп целиком, поэтому нельзя наверняка говорить о наличии сквозного отверстия и его размерах, но по внешнему диаметру это 140 на 125 миллиметров. Одним из инструментов исследования стало сканирование и создание трехмерной модели черепа, в том числе с монохромным изображением. Эта технология позволила лучше увидеть следы инструментов, которые привели к формированию чаши трепанации.

- Этому молодому человеку не повезло: несмотря на то, что выживаемость после трепанаций даже в первобытные времена была очень высокой, он видимо умер вскоре после операции, - пояснила Мария Добровольская. - Об этом свидетельствует отсутствие явных следов заживления: отчетливо видны следы трепанационного инструмента на поверхности кости. Как ни парадоксально, это редкость, так как чаще всего люди в древности благополучно выживали даже после нескольких трепанаций.

Больше всего исследователей интересовало, с какой целью проводилась эта трепанация. При жизни человека они могли преследовать ритуальные или лечебные цели: например, знахари племени Кизии (Кения) до сих пор поводят эту манипуляцию, чтобы облегчить сильную головную боль.

- В первобытности, скорее всего, трудно разделить ритуальные и лечебные цели, так как многие ритуалы были призваны излечить человека или изменить его природу, - отметила Мария Добровольская. - В случае трепанации из Льговского важно, что есть участок, пусть даже маленький, со следами воспалительного процесса на внутренней стороне свода черепа. Чтобы понять, предшествовало ли это воспаление трепанации, или стало его последствием, нам предстоит продолжить исследования. Возможно, рентгеновская микроскопия позволит на более глубоком уровне изучить это патологическое состояние и понять его причины.

Череп со следами трепанации из кургана в Льговском вошел в экспозицию выставки "Травмы прошлого", которая сейчас проходит в Дарвиновском государственном музее в Москве.