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22.10.2020 22:52
Рубрика: Спорт

Сравним прокаты

Туктамышева и Щербакова сойдутся на льду в Сочи
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(8294)
В пятницу в Сочи стартует третий этап Кубка России по фигурному катанию, главными звездами которого как всегда будут одиночницы. На этом турнире - чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и двукратная чемпионка России, призер чемпионата Европы-2020 Анна Щербакова.

Это будет борьба тройных акселей с четверными прыжками. Туктамышева планирует сделать один аксель в 3,5 оборота в короткой программе и два - в произвольной. В условиях конкуренции с юными "квадистками" 23-летняя спортсменка упорно тренирует и четверной тулуп. Но так как элемент еще не стабилен и чистый выезд надо нарабатывать, в Сочи мы его вряд ли увидим.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Щербакова уже выиграла первый этап Кубка России в Сызрани, исполнив в произвольной программе четверной флип.

Напомним, что победительницей московского этапа стала Александра Трусова, сделавшая в прокате три четверных прыжка и вырвавшая победу у 14-летней Камилы Валиевой.

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