В пятницу в Сочи стартует третий этап Кубка России по фигурному катанию, главными звездами которого как всегда будут одиночницы. На этом турнире - чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и двукратная чемпионка России, призер чемпионата Европы-2020 Анна Щербакова.

Это будет борьба тройных акселей с четверными прыжками. Туктамышева планирует сделать один аксель в 3,5 оборота в короткой программе и два - в произвольной. В условиях конкуренции с юными "квадистками" 23-летняя спортсменка упорно тренирует и четверной тулуп. Но так как элемент еще не стабилен и чистый выезд надо нарабатывать, в Сочи мы его вряд ли увидим.

Щербакова уже выиграла первый этап Кубка России в Сызрани, исполнив в произвольной программе четверной флип.

Напомним, что победительницей московского этапа стала Александра Трусова, сделавшая в прокате три четверных прыжка и вырвавшая победу у 14-летней Камилы Валиевой.