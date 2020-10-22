Видео: В Волгограде БМП с солдатами протаранила забор аэропорта

В аэропорту Волгограда БМП протаранила бетонный забор и въехала на территорию объекта. Видеозапись "прорыва" военной техники засняли видеокамеры наружного наблюдения.

Инцидент произошел днем 20 октября. По предварительным данным, механик-водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, и многотонная машина снесла ограждение.

В момент ЧП в бронемашине находились трое военнослужащих.

В результате аварии никто не пострадал. По факту случившегося прокуратурой Южного военного округа проводится проверка.