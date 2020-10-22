Жителям осажденного Севастополя вернут статус ветеранов ВОВ

Жителям осажденного Севастополя присвоят ветеранский статус - такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

- В год 75-летия Победы как никогда важно восстановить исторические права этой категории граждан, - заявил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Он напомнил, что данный статус был у жителей осажденного Севастополя до 2014 года.

Поправки он внес вместе с коллегами из "Единой России", в их разработке участвовал кабмин.

После вступления закона в силу статус ветеранов ВОВ получат порядка тысячи севастопольцев. Законопроект касается горожан, награжденных знаком "Жителю осажденного Севастополя". Они смогут рассчитывать на федеральные меры социальной поддержки. А именно - ежемесячную денежную выплату, обеспечение жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

- Дело не только в мерах соцподдержки, но и в вопросе морального долга перед ветеранами, - уверен Белик.