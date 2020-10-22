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22.10.2020 06:53
Рубрика: Экономика

Финал чемпионата по промышленному строительству примет Сочи

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)

Первый международный чемпионат в сфере промышленного строительства пройдет в апреле 2021 года в Сочи. Изначально его собирались проводить в октябре, но из-за эпидобстановки оргкомитет принял решение перенести мероприятие на весну. Об этом стало известно в ходе форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

Учредителями профессионального конкурса выступили Министерство строительства и ЖКХ РФ и Госкорпорация "Росатом", где отраслевой турнир "Лучший по профессии в стройкомплексе" проходит с 2013 года. Партнерами состязаний стали Евразийская экономическая комиссия, Исполнительный комитет СНГ, АНО "Россия - страна возможностей" и общественная организация "Российские студенческие отряды".

Фото: iStock
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Ожидается более 1000 участников и 500 экспертов. В 2021 году состязаться за звание лучших в 19 номинациях будут представители ЕАЭС: России, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии, в будущем географию планируется расширить. Призовой фонд составит 30 миллионов рублей.

По словам Андрея Голованова, директора по развитию отраслевого строительного комплекса ГК Росатом, помимо профессиональных соревнований Сочи ждет насыщенная деловая программа: собравшиеся обсудят инновационные системы управления персоналом, обменяются опытом.

- От чемпионата мы ждем развития промышленного строительства не только в России, но и во всех странах-участницах, расширения международной кооперации, роста компетенций и качества объектов, внедрения лучших практик в производство, повышения производительности труда.

Промышленное строительство занимает особое место в стройкомплексе России, достаточно сказать, что 60 процентов всех занятых в отрасли проектируют и возводят именно высокотехнологичные промобъекты. Это требует большого количества классных кадров. Перед теми, кто уже работает, чемпионат откроет новые возможности для карьерного роста, а в глазах молодежи популяризирует строительные профессии.

- Когда работа в стройкомплексе будет для них престижна, кадровая ситуация изменится кардинально. Надо формировать строительные школы в широком понимании: специалистов, которым можно передавать знания. Это позволит обеспечить отрасли серьезный прорыв, - подчеркивает глава минстроя Владимир Якушев.

Помимо чемпионата профессиональных навыков, ведомство инициировало конкурс на лучшую организацию, привлекающую к работе студотряды. Кроме того, на платформе "Россия - страна возможностей" в рамках проекта "Профстажировки2.0" размещен 31 отраслевой кейс: решив задачу, можно получить приглашение на стажировку. В частности, студентам предлагают сформулировать предложения по гармонизации законодательства государств ЕАЭС для обеспечения полноформатного функционирования единого рынка строительных услуг, выдвинуть идеи по применению в России универсальной контрактной базы международной федерации инженеров-консультантов. Типовые контракты вступают в противоречие с нормами российского законодательства.

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