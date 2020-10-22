Пандемия изменила взгляды на комфортное жилье и среду. Если раньше однушки разбирали как горячие пирожки, то сейчас эксперты прогнозируют смещение спроса в сторону большего метража. В суперкомпактной студии трудно организовать полноценное рабочее место на удаленке.

- У нас произошла переоценка ценностей. Возводимые объекты должны отвечать времени и меняться под реальные нужды, в первую очередь это касается жилья, - отметил министр строительства Владимир Якушев, посетивший в Екатеринбурге международный форум 100+ TechnoBuild.

В качестве факторов стабильности он назвал сохранение бюджетных инвестиций в дорожное и гражданское строительство, субсидирование процентных ставок по кредитам для бизнеса и налоговые послабления. В период пандемии именно своевременно принятые решения позволили продолжить деятельность большинству компаний стройкомплекса. В 51 субъекте РФ строительные работы приостанавливались частично на период действия ограничений и только в двух (Москве и Московской области) - полностью.

- Господдержка позволила не потерять "темп на марше" и не получить последствия, от которых отрасль не смогла бы оправиться. Мировая практика такова, что в период катаклизмов объем инвестиций обычно сокращается. Это больно бьет как раз по строительству. Остановка проблематична именно с точки зрения последствий: потребуются деньги на "заморозку" объектов, потом на запуск, а за это время все подорожало, - пояснила глава федерального ведомства.

Для отраслевой нормативной базы 2020-й оказался достаточно плодотворным: было актуализировано 68 из 78 технических документов, сокращено много излишних и дублирующих друг друга требований. При этом Минстрой пытается сохранять баланс между "регуляторной гильотиной" и безопасностью строительства во всех смыслах, будь то стройматериалы, работы и нахождение людей на стройплощадке.

Сейчас на повестке дня - разработка стратегии развития отрасли до 2030 года. Она определит, по какому пути пойдет стройкомплекс после пандемии. Глава Минстроя призвал всех участников рынка выдвигать предложения и критиковать рабочую версию - чтобы за итоговый документ не было стыдно и в нем были учтены все ценные мысли.

Одна из "болевых точек" стройкомплекса, которая наверняка найдет отражение в стратегии - кадры. Об общем снижении уровня профессиональных навыков и преобладании среди рабочих мигрантов говорят уже не первый год. Минстрой предлагает решать эту проблему, формируя строительные школы: группы специалистов, которые могут и готовы передать свои знания молодежи.

Кроме того, кадровый резерв планируют пополнять за счет бойцов студотрядов и талантливых стажеров.

Прямая речь

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ:

- По решению главы государства горизонт планирования по всем нацпроектам, в том числе по "Жилью и городской среде", увеличился до 2030 года. Это возможность сделать работу над ошибками. Сам нацпроект не претерпит существенных изменений, но добавятся новые мероприятия. Это позволит к 2030 году выйти на строительство жилья в расчете 0,82 метра в год на человека.

Кроме того, большое внимание строительству уделено в дорожной карте "Трансформация делового климата". Мы планируем уменьшить количество процедур и время их прохождения, перевести услуги в электронный вид.