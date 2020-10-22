Сегодня последний день работы VII Международного форума-выставки 100+ TechnoBuild (ранее 100+ Forum Russia). В течение трех дней в "Екатеринбург-ЭКСПО" состоялись заседания 87 секций (большинство мероприятий проходило онлайн), выступило 320 спикеров, участники представляли 23 российских региона и 12 муниципалитетов.

Смена названия неслучайна. Если начинался форум как площадка для обсуждения проблем высотного и уникального строительства, то за семь лет повестка значительно расширилась: сегодня в ней отражается весь спектр градостроительной и архитектурной тематики, от инновационных материалов и технологий до комплексной реновации промзон, благоустройства, транспортного планирования, городской экологии и даже современного храмостроения.

Экспозиция занимает 20 тысяч квадратных метров: здесь установлены стенды 120 зарубежных и российских компаний. На них можно увидеть как уже реализованные проекты, так и перспективные, к примеру, объемные макеты Деревни Универсиады-2023, нового концертного зала филармонии в Екатеринбурге, школу-креативный кластер, VR-тренажеры для отработки действий на стройплощадке и многое другое.

Ключевая тема дискуссий - осознанное строительство. Под этим понимается простота и прозрачность процессов на протяжении всего строительного цикла, применение "умных" технологий, создание комфортной и безопасной среды, социальная и экологическая ответственность. "Звездные" спикеры (Ма Яньсун, Джеймс Лоу, Мартин Гран, Реалрих Сьяриф и другие) делятся опытом проектирования зданий, которые производят больше энергии, чем потребляют, рассказывают, как 300 городов по всему миру по выходным превращаются в непрерывную парковую линию, и о других необычных проектах.

- До пандемии я не знал, насколько красив вид из моего окна. Сейчас никто не стремится в центр, все гуляют по своим районам, поэтому все необходимое должно быть под рукой, - рассуждает архитектор Тахакару Тезука.

Пандемия изменила взгляды на комфортное жилье и среду не только японцев, но и россиян. Если раньше "однушки" разбирали как горячие пирожки (в новостройках в 2019-м их доля, по данным Гильдии управляющих и девелоперов, достигала 46 процентов), то сейчас эксперты прогнозируют смещение спроса в сторону большего метража. В суперкомпактной студии, как и в советских "хрущевках" и "брежневках", трудно организовать полноценное рабочее место на удаленке.

Инфографика "РГ" /Елена Мардер, Юлия Санатина

Непростые времена переживают не только потребители, но и сама отрасль. Несмотря на то что в первую коронавирусную волну полностью стройки останавливались только в Москве и Московской области, экономическая стагнация коснулась всех, объем строящегося жилья практически не вырос с января.

На этом фоне Свердловская область выглядит относительно благополучно. По словам губернатора Евгения Куйвашева, в регионе сохраняются хорошие темпы ввода жилья (за восемь месяцев - 1,01 миллиона квадратных метров, по итогам года ожидается 2,2). Также возводятся 17 объектов социальной и дорожной инфраструктуры в рамках программы "Стимул", сокращается объем аварийного фонда. Средний Урал находится на втором месте в УрФО по количеству открытых счетов эскроу (более 7000 на 20 миллиардов рублей) и в первой десятке в РФ по количеству выигранных грантов на создание комфортной городской среды.

Свердловские власти включили стройиндустрию и капремонт в число жизнеобеспечивающих отраслей, поэтому у подрядчиков и поставщиков не было простоя. Предприятия тоже быстро самоорганизовались, создали антиковидный штаб - период жестких ограничений удалось пройти без крупных очагов инфекции и замораживания объектов. Также положительно повлияло на рынок льготное кредитование под 6,5 процента, стартовавшее весной, и "семейная ипотека". По словам управляющего банком ВТБ в Свердловской области Алексея Долгова, региональный рынок ипотеки за полгода вырос на 20 процентов, это пятый результат в стране. Более того, пандемия подтолкнула банки к совершенствованию продуктов, они протестировали заключение сделок онлайн без выезда. Все это позволяет областному минстрою надеяться, что целевые показатели нацпроекта "Жилье" в 2020 году будут выполнены и вторая волна эпидемии не захлестнет отрасль с головой.

100+ TechnoBuild - оптимальная площадка для обмена опытом прохождения пандемии стройкомплексом в разных странах и регионах.

- Форум уже зарекомендовал себя как знаковое мероприятие для России, где задаются тренды развития отрасли и городских пространств, демонстрируются лучшие практики и новейшие технологии, - отмечает Евгений Куйвашев. - Следующий этап - к 2025 году стать строительным "Иннопромом", закрепить за собой статус основной площадки формирования мировой технологической строительной повестки.

Прямая речь

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ, председатель оргкомитета 100+ TechnoBuild:

- По решению главы государства горизонт планирования по всем нацпроектам, в том числе по "Жилью и городской среде", увеличился до 2030 года. Это возможность сделать работу над ошибками. Сам нацпроект не претерпит существенных изменений, но добавятся новые мероприятия. Это позволит к 2030 году выйти на строительство жилья в расчете 0,82 метра в год на человека. Кроме того, большое внимание строительству уделено в дорожной карте "Трансформация делового климата". Мы планируем уменьшить количество процедур и время их прохождения, перевести услуги в электронный вид.