Новости

Авиакомпании попросили у правительства 50 миллиардов рублей 08:11
Финал чемпионата по промышленному строительству примет Сочи 06:53
В Росгвардии прокомментировали задержание бывшего замглавы ведомства 06:48
Закон о комплексном развитии позволит снести бараки за счет инвесторов 06:38
Следователи назвали причину смерти найденного в Екатеринбурге пилота 06:37
Экипаж МКС на "Союзе МС-16" успешно вернулся на Землю 06:08
Международный экипаж МКС успешно вернулся на Землю 05:55
Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах питания 05:37
На камчатском вулкане Безымянный началось извержение 05:19
Авиагруппа отправилась к месту посадки космического корабля "Союз МС-16" 04:59
Военная авиация вылетела к месту посадки "Союза МС-16" 04:43
В Грузии напавший на банк мужчина освободил последних трех заложников 04:20
Трамп назвал одно положительное качество демократов 04:12
Глава центра Гамалеи сравнил вакцину и лекарства от коронавируса 03:35
Кудь-Сверчков с МКС пожелал возвращающемуся на Землю экипажу мягкой посадки 03:35
Обама впервые выступил на митинге в поддержку Байдена 03:10
Жесткий карантин начал действовать на всей территории Ирландии 02:48
Госдеп США одобрил поставку Тайваню вооружений на 1,8 миллиарда долларов 02:22
Пресс-служба "Аталанты" отреагировала на первый гол Миранчука за клуб 02:17
В НАСА назвали успешной миссию по забору грунта с астероида Бенну 01:42
Генконсульство РФ получило уведомление о задержании в США россиянина 01:24
Гасперини прокомментировал первый гол Миранчука за "Аталанту" 00:56
В Грузии захватчику банка удалось уехать с тремя заложниками 00:17
"Спартак" сыграет ближайшие домашние матчи без зрителей 21.10.2020
В Москве по подозрению в мошенничестве задержали экс-замглавы Росгвардии 21.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
22.10.2020 06:50

Осознанное строительство

Пандемия изменила взгляды на комфортное жилье и среду
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 239(8293)
Сегодня последний день работы VII Международного форума-выставки 100+ TechnoBuild (ранее 100+ Forum Russia). В течение трех дней в "Екатеринбург-ЭКСПО" состоялись заседания 87 секций (большинство мероприятий проходило онлайн), выступило 320 спикеров, участники представляли 23 российских региона и 12 муниципалитетов.

Смена названия неслучайна. Если начинался форум как площадка для обсуждения проблем высотного и уникального строительства, то за семь лет повестка значительно расширилась: сегодня в ней отражается весь спектр градостроительной и архитектурной тематики, от инновационных материалов и технологий до комплексной реновации промзон, благоустройства, транспортного планирования, городской экологии и даже современного храмостроения.

Экспозиция занимает 20 тысяч квадратных метров: здесь установлены стенды 120 зарубежных и российских компаний. На них можно увидеть как уже реализованные проекты, так и перспективные, к примеру, объемные макеты Деревни Универсиады-2023, нового концертного зала филармонии в Екатеринбурге, школу-креативный кластер, VR-тренажеры для отработки действий на стройплощадке и многое другое.

Ключевая тема дискуссий - осознанное строительство. Под этим понимается простота и прозрачность процессов на протяжении всего строительного цикла, применение "умных" технологий, создание комфортной и безопасной среды, социальная и экологическая ответственность. "Звездные" спикеры (Ма Яньсун, Джеймс Лоу, Мартин Гран, Реалрих Сьяриф и другие) делятся опытом проектирования зданий, которые производят больше энергии, чем потребляют, рассказывают, как 300 городов по всему миру по выходным превращаются в непрерывную парковую линию, и о других необычных проектах.

- До пандемии я не знал, насколько красив вид из моего окна. Сейчас никто не стремится в центр, все гуляют по своим районам, поэтому все необходимое должно быть под рукой, - рассуждает архитектор Тахакару Тезука.

Пандемия изменила взгляды на комфортное жилье и среду не только японцев, но и россиян. Если раньше "однушки" разбирали как горячие пирожки (в новостройках в 2019-м их доля, по данным Гильдии управляющих и девелоперов, достигала 46 процентов), то сейчас эксперты прогнозируют смещение спроса в сторону большего метража. В суперкомпактной студии, как и в советских "хрущевках" и "брежневках", трудно организовать полноценное рабочее место на удаленке.

Инфографика "РГ" /Елена Мардер, Юлия Санатина

Непростые времена переживают не только потребители, но и сама отрасль. Несмотря на то что в первую коронавирусную волну полностью стройки останавливались только в Москве и Московской области, экономическая стагнация коснулась всех, объем строящегося жилья практически не вырос с января.

На этом фоне Свердловская область выглядит относительно благополучно. По словам губернатора Евгения Куйвашева, в регионе сохраняются хорошие темпы ввода жилья (за восемь месяцев - 1,01 миллиона квадратных метров, по итогам года ожидается 2,2). Также возводятся 17 объектов социальной и дорожной инфраструктуры в рамках программы "Стимул", сокращается объем аварийного фонда. Средний Урал находится на втором месте в УрФО по количеству открытых счетов эскроу (более 7000 на 20 миллиардов рублей) и в первой десятке в РФ по количеству выигранных грантов на создание комфортной городской среды.

Свердловские власти включили стройиндустрию и капремонт в число жизнеобеспечивающих отраслей, поэтому у подрядчиков и поставщиков не было простоя. Предприятия тоже быстро самоорганизовались, создали антиковидный штаб - период жестких ограничений удалось пройти без крупных очагов инфекции и замораживания объектов. Также положительно повлияло на рынок льготное кредитование под 6,5 процента, стартовавшее весной, и "семейная ипотека". По словам управляющего банком ВТБ в Свердловской области Алексея Долгова, региональный рынок ипотеки за полгода вырос на 20 процентов, это пятый результат в стране. Более того, пандемия подтолкнула банки к совершенствованию продуктов, они протестировали заключение сделок онлайн без выезда. Все это позволяет областному минстрою надеяться, что целевые показатели нацпроекта "Жилье" в 2020 году будут выполнены и вторая волна эпидемии не захлестнет отрасль с головой.

100+ TechnoBuild - оптимальная площадка для обмена опытом прохождения пандемии стройкомплексом в разных странах и регионах.

- Форум уже зарекомендовал себя как знаковое мероприятие для России, где задаются тренды развития отрасли и городских пространств, демонстрируются лучшие практики и новейшие технологии, - отмечает Евгений Куйвашев. - Следующий этап - к 2025 году стать строительным "Иннопромом", закрепить за собой статус основной площадки формирования мировой технологической строительной повестки.

Прямая речь

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ, председатель оргкомитета 100+ TechnoBuild:

- По решению главы государства горизонт планирования по всем нацпроектам, в том числе по "Жилью и городской среде", увеличился до 2030 года. Это возможность сделать работу над ошибками. Сам нацпроект не претерпит существенных изменений, но добавятся новые мероприятия. Это позволит к 2030 году выйти на строительство жилья в расчете 0,82 метра в год на человека. Кроме того, большое внимание строительству уделено в дорожной карте "Трансформация делового климата". Мы планируем уменьшить количество процедур и время их прохождения, перевести услуги в электронный вид.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Путин назвал вакцинацию от коронавируса задачей номер один
Льготников с правом на бесплатные лекарства объединят в единый регистр
В Росгвардии прокомментировали задержание бывшего замглавы ведомства
В Грузии напавший на банк мужчина освободил последних трех заложников
Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах питания