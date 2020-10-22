На Ямале сотрудница почты украла 872 тысячи рублей ради онлайн-казино

В одном из поселковых почтовых отделений Пуровского района Ямала обнаружили недостачу. В кассе не хватало больше 872 тысяч рублей.

О пропаже денег руководитель отделения сообщил полиции в мае 2020 года. Об этом сообщает МВД РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В ходе проверки сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что в период с ноября 2019 года по май 2020 28-летняя сотрудница брала деньги из кассы, а после пополняла этими деньгами карту через банкомат. Потом эти деньги она тратила на оплату ставок в онлайн-казино. Так женщина похитила больше 872 тысяч рублей.

Следственный отдел ОМВД Пуровского района возбудил уголовное дело по статье о растрате в крупном размере. Подозреваемая вину признает. Расследование окончено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения.